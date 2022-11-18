Dragon Ball: ¿Por qué Goku no revivió a su abuelo con las esferas del dragón?

La producción japonesa ha sido de las más destacadas en los últimos años y a la fecha sigue teniendo ciertos temas que generan análisis como este donde hay que preguntarse por qué Goku no revivió a su abuelo con las esferas del dragón en Dragon Ball Z.

Te puede interesar: Dragon Ball Z: Esto es lo que no sabías de los androides 17 y 18.

Esta realización a nuestros días ha generado una cantidad infinita de videojuegos, series, colaboraciones, eventos, mercancía, clubs de fans y tantos otros espacios. Puede que en alguno de estos lugares se expresara esta duda, pero en definitiva pasemos al tema que nos convoca.

¿Por qué Goku no revivió a su abuelo con las esferas del dragón? Vale empezar diciendo que en esta producción las esferas del dragón son siete talismanes con un diferente número de estrellas cada uno, con los que se llegaron a solucionar problemas de gran magnitud.



Ahora bien, el por qué no las usó para revivir a Gohan se explica partiendo que su muerte fue bastante trágica y, además, Goku pudo enterarse del lamentable suceso hasta mucho tiempo después.



Ahora bien, tenemos que recordar que fue bastante trágico, pues Goku pudo enterarse del lamentable suceso hasta mucho tiempo después.

Dicho esto, hay que tener en cuenta que las reglas de las esferas del dragón indican que no se pueden revivir personas después de un año de fallecidas.

Bulma por ejemplo, tuvo que mantener el cuerpo de Krilin congelado para poderlo regresar a la vida en una de las tantas veces que el personaje murió.

En realidad, sí existen varias maneras de arreglárselas para revivir a alguien con las esferas del dragón, por lo que por mucho tiempo se ha dicho que, si Goku no lo hizo con su abuelo, fue simplemente por falta de voluntad.

También te puede interesar: Dragon Ball Z: ¿Cuál fue el primer nombre de Goku en la historia?

Pero la verdad, simple y sencilla, es que el motivo es otro. Para Akira Toriyama, el abuelo de Goku tenía que mantenerse muerto, ya que sería una forma de hacerle saber a los fans que los ciclos deben de cerrarse.