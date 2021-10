¡El clic que cambió por completo a Drácula! ¿Es cosa de monstruos?

Quién iba a pensar que unas merecidas vacaciones, donde el principal objetivo era pasarla bien y en familia, le daría un nuevo rumbo a la vida de Drácula, pues si bien necesitaba un tiempo fuera del Hotel Transylvania, también necesitaba una compañera con quien compartir su felicidad y fue justo en el crucero ‘Legacy’ donde sucedió la magia.

A pesar de todo, Drácula no se resignó después de la muerte de su primera esposa, Martha, que perdió la vida en un incendio en su casa después de que algunos humanos acudieron hasta su antiguo hogar para acabar con los monstruos.

ENTÉRATE: ¡Llévate un increíble regalo! Descubre la sorpresa que tiene para ti Hotel Transylvania 3.

Lo más hermoso que le dejó el primer matrimonio de Drácula fue Mavis, su hija, que lo cuida como nadie más lo haría y que además fue quien lo animó a embarcarse en ese monstruoso viaje.

Pero nada volvió a ser igual desde que Martha murió, incluso Drácula había buscado tener alguna cita y en Hotel Transylvania 3: Monstruos de Vacaciones lo vimos usando su aplicación para encontrar a su pareja ideal, pero con ninguna hizo ‘match’, o mejor dicho ‘Clic’.

¿Hacer ‘clic’ es cosa de monstruos?

Hasta que conoció a la capitana Éricka Van Helsing, que guardaba un oscuro secreto y no se lo quería contar, ya que su plan original, maquinado también por su bisabuelo Abraham Van Helsing, era eliminar a los monstruos y conforme fue conociendo a Drácula, cambió de parecer.

En cuanto tuvo oportunidad, Éricka no se cansó de tratar de conquistar a Drácula, aunque Mavis sabía que existía otra intención detrás, pero fue justo cuando tuvieron su primera cita en el crucero donde sucedió ese famoso ‘clic’, ese que sólo se hace una vez en la vida, pero que a él se le estaba presentando de nuevo.

Drácula no había tenido ninguna cita desde que Martha murió, entonces era súper importante ese momento a solas con Éricka. Lo vimos en una de sus transformaciones más radicales, ya que dejó de lado la túnica negra y se animó a usar ropa de color, ¡hasta lucía más guapo!

POR SI NO LO VISTE: FOTOS | Las monstruosas leyendas de este crucero.

Cuando todo parecía miel sobre hojuelas entre ambos, Drácula descubre que Éricka no quería estar con él porque era un monstruo, pero Mavis -a pesar de que no confiaba en la capitana- decide encaminar a su papá a luchar por ese ‘clic’ que le había confesado.

“Hacer clic es algo de monstruos, es algo como amor a primera vista y el clic no miente nunca. Tú eres una mitad y tienes que ir tras tu destino para hallar un todo infinito (...) no hay que ignorar un clic: monstruo, humano, unicornio… ¡eso no importa!”, son las sabias palabras que Mavis le dice a su papá para que luche por Éricka.

Y es que justo al final, Éricka abre su corazón y decide proteger a los monstruos, por lo que el macabro plan de Abraham Van Helsing queda arruinado por completo.

Lo mejor de todo es que esa aventura en el crucero monster-friendly lo hizo encontrar de nuevo el amor y hasta le propuso matrimonio.

Así que disfruta este estreno Platinum ‘ Hotel Transylvania 3: Monstruos de Vacaciones ’ por Azteca 7 y cuéntanos si tú alguna vez has hecho ese clic del que tanto hablan.