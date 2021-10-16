¡Llévate un increíble regalo! Descubre la sorpresa que tiene para ti Hotel Transylvania 3.

Permiso SEGOB: DGRTC/0030/2021

Este monstruoso crucero está lleno de sorpresas y en esta ocasión, podrías llevarte uno de estos maravillosos regalos: un Ipad, una bocina, o un scooter, así que presta mucha atención y ahora te diremos cómo puedes participar en el estreno Platinum de “Hotel Transylvania 3”.

Este domingo 24 de octubre a las 10 de la noche, podrás disfrutar de “Hotel Transylvania 3”, y debes estar pendiente de las preguntas que aparecerán en la pantalla de Azteca 7 durante la transmisión de este estreno Platinum, para que al aparecer el código QR vayas a contestarlas correctamente y así participes por uno de los tres increíbles regalos.

Las tres primeras personas que contesten correctamente todas estas preguntas y envíe sus datos a través de dicho formulario, podrán convertirse en las ganadoras de esta dinámica, claro está, deberán cumplir con todos los términos y condiciones, así que presta mucha atención y prepárate.

Consulta aquí los términos y condiciones de esta dinámica:

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Los participantes deberán seguir las cuentas de Azteca 7 en Twitter, Facebook, e Instagram (@aztecasiete).

b) Los participantes deberán estar pendientes el 24 de octubre 2021 a la transmisión del estreno Platinum de “Hotel Transylvania 3” por Azteca 7.

c) El 24 de octubre aparecerán unas preguntas durante la transmisión del estreno Platinum de la película “Hotel Transylvania 3”, los participantes deberán prestar atención, y responder a estas preguntas una vez que aparezca el código QR en pantalla, y deberán escanearlo para ir al formulario a llenar sus datos y responder correctamente.

d) Las primeras tres personas que respondan correctamente, serán las posibles ganadoras.

e) Sólo contarán como participaciones aquellas que se reciban posteriormente a que el código QR aparezca en pantalla y que respondan de manera correcta a todas las preguntas que aparecerán durante la transmisión del estreno Platinum.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

A partir del lunes 25 de octubre, TV Azteca Digital elegirá al posible ganador, una vez que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. La persona elegida como posible ganadora deberá de responder en un lapso no mayor a 1 hora a partir de que recibe el mensaje de contacto de Azteca 7. Una vez completado el proceso, y a más tardar el 31 de octubre, los ganadores serán serán anunciados en las redes sociales de Azteca 7.

3. INCENTIVO

Primer lugar: Un Ipad (8th Generation) Wi-Fi de 32 GB.

Segundo lugar: Una bocina Bose, modelo Soundlink, Revolve Speaker Lux 120 V.

Tercer lugar: Un scooter Smart Balance Wheel.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. TV Azteca se reserva el derecho de seleccionar a usuarios que hayan contestado de manera correcta la mecánica pero tengan una cuenta sin actividad no mayor a 3 meses, creada el mes en el que se celebra la dinámica, sin uso o cuya actividad sea únicamente búsqueda de incentivos más allá de ser utilizada como red social.

IV. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un marco de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

V. Los participantes deberán seguir las cuentas de redes sociales de Azteca 7, de lo contrario no podrán ser contactados.

VI. Sólo se tomarán en cuenta los perfiles participantes con visibilidad pública, las cuentas privadas quedarán descartadas de todas las dinámicas, toda vez que no podamos acceder a su información.

VII. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VIII. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

IX. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

X. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

XI. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XII. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XIII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XIV. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XV. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.

