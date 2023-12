¡El Expreso Polar existe en la vida real! Aquí te cuento los detalles

¡Todos a bordo! ¿Estás listo para un viaje en el Expreso Polar? Estoy seguro de que conoces la película, pues se ha vuelto uno de los grandes clásicos navideños por toda la historia y lo que nos hace sentir. Por cierto, este lunes 25 de diciembre celebra la navidad con el maratón navideño que te tengo preparado.

Un vistazo al gran intercambio que tuvimos en el foro de Ventaneando

¿Recuerdas la emoción que sentiste al ver por primera vez El Expreso Polar? Porque yo sí, ¡y lo sigo sintiendo cada que la veo! Siempre me he preguntado si ese tren existió o existe en la vida real y estoy seguro de que tú también lo pensaste, así que no busques más, pues aquí te dejo toda la información de cómo puedes viajar en El Expreso Polar.

¡Aquí te digo cuáles películas estarán en el maratón navideño de Azteca 7!

¿El Expreso Polar existe?

Aunque en la actualidad los trenes y ferrocarriles han sido desplazados por otras vías de comunicación, en algunas partes del mundo siguen existiendo maravillas escondidas. Tal es el caso de Arizona, donde una de sus rutas alberga un gran secreto que no muchos conocen, pues por ahí circula la locomotora y vagón en el cual se inspiraron para diseñar el Expreso Polar de la película de 2004.

¿Dónde se encuentra el verdadero Expreso Polar?

Como te mencioné, Phoenix, Arizona es el lugar ideal para sentirte como en la película, pero en la vida real al mismo tiempo, ¿me explico? Es una mezcla de emociones, pero déjame contarte más, pues resulta que en Williams, en la ruta 66 del Gran Cañón, es donde la locomotora hace su recorrido hacia “el Polo Norte”. Sin duda, invierno es la mejor época para ir de visita a Arizona para vivir de cerca la magia de la navidad, pues los paisajes del recorrido son como meterte en la propia película que tanto nos emocionaba (o emociona).

Mi Pobre Angelito: guía para vivir como un McCallister en la casa de la película

Desgraciadamente, el cupo es limitado y solo se hacen dos recorridos diarios, por lo que lo ideal es reservar tus lugares con anticipación.

Así que ahora sabes dónde ir en tus próximas vacaciones decembrinas, y como dijo el conductor del tren: entonces, ¿vendrás? ¡Te espero este lunes 25 de diciembre en el maratón navideño de Azteca 7!