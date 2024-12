La maldición de ‘El Mago de Oz': oscuras anécdotas y escalofriantes teorías

El clásico cinematográfico El Mago de Oz (1939) es, sin duda, una de las películas más icónicas de la historia del cine. Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues detrás de la magia y la fantasía de este mundo lleno de colores vibrantes y caminos de ladrillos amarillos, existen relatos inquietantes que han dado lugar a la llamada “maldición de El Mago de Oz”. Desde incidentes ocurridos durante el rodaje hasta teorías conspirativas que rodean a la película, este título sigue generando fascinación y escalofríos por igual, conoce aquí todo lo que rodea esta mítica película.

Quemaduras y muertes: El rodaje de el Mago de Oz

El rodaje de El Mago de Oz resulta ser de igual forma fascinante y escalofriante, marcado por una serie de hechos más que desafortunados que, para muchos, eclipsaron la misma película.

Comportamientos inapropiados hacia Judy Garland

Los Munchkins, estos seres pequeños y pelirrojos en la película de El Mago de Oz, que ahora son muy diferentes en Wicked , son una parte importante de la historia de la película. Sin embargo, según declaró Judy Garland, los actores que estuvieron con ella en el set se comportaron de una manera muy inapropiada con ella, haciendo que el ambiente fuera muchísimo más tenso e incómodo de lo que pudo haber sido.

La Bruja del Oeste: quemada en el set

Margaret Hamilton, quien interpretó a la malvada Bruja del Oeste, sufrió diversas quemaduras en el set de grabación, ya que se utilizaba cierta ‘explosión’ de humo que terminó por quemarle el rostro a la actriz, quien tuvo que ausentarse por seis semanas de la producción ya que habría sufrido quemaduras de segundo y tercer grado.

Intoxicaciones por cobre en las pinturas

La misma Margaret Hamilton sufrió intoxicación por cobre, ya que la pintura verde que utilizaba para interpretar a la Bruja del Oeste estaba lleno de cobre. Mismo caso para el Hombre de Hojalata, la pintura metálica que usaba en todo su cuerpo obligó al actor Buddy Ebsen a retirarse del set, y posteriormente ser reemplazado, ya que sufrió una severa intoxicación por el plomo en la pintura.

Una supuesta muerte en el set

Un rumor que persiste hasta hoy es el supuesto suicidio de un extra en el set. Aunque este mito ha sido desmentido por los estudios MGM, la escena en cuestión se ve a Dorothy, el León, Hombre Hojalata y el Espantapájaros van caminando por el camino amarillo, pero al fondo se dice que se ve una silueta colgando de un árbol.

Las teorías detrás de El Mago de Oz

Con el paso de los años, El Mago de Oz ha sido objeto de teorías conspirativas. Una de las más populares sugiere que la película tiene mensajes subliminales relacionados con el satanismo o que está vinculada a rituales masónicos. Algunos aseguran que ciertas escenas contienen símbolos ocultos que aluden a sociedades secretas.

También existe una creencia que conecta la película con la maldición de Pink Floyd. Se dice que si reproduces su álbum The Dark Side of the Moon al mismo tiempo que comienza la película, las canciones coinciden de manera sorprendente con las escenas, lo que ha llevado a especular sobre una conexión intencional.

Aunque muchas de estas historias y teorías carecen de pruebas contundentes, el misterio que envuelve a El Mago de Oz sigue fascinando a generaciones enteras, convirtiendo este clásico del cine en una obra que va más allá de la pantalla, y la deja plasmada en el tiempo como una de las producciones más grandes del cine, tanto para bien como para mal.