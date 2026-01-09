Médico de Elvis Presley revela la VERDADERA razón de su muerte: “Todo cobró sentido con la nueva investigación”

A casi cinco décadas de la partida de Elvis Presley, el misterio sobre lo que realmente ocurrió en el baño de Graceland el 16 de agosto de 1977 sigue generando titulares. Aunque la versión oficial siempre apuntó a una arritmia cardíaca potenciada por el abuso de sustancias, nuevas revelaciones del entorno médico más cercano al "Rey del Rock and Roll" sugieren que el ícono falleció debido a una condición de salud que, por décadas, fue considerada "vergonzosa" para su imagen pública.

El doctor George “Nick” Nichopoulos, quien fuera el médico personal y confidente de Elvis durante más de una década, rompió el silencio para ofrecer una perspectiva científica que desafía el mito. Según el especialista, no fue solo el corazón del cantante lo que falló, sino un sistema digestivo colapsado por un estreñimiento crónico severo que se volvió mortal.

¿De qué murió Elvis Presley?

El doctor explica la verdadera razón médica. Durante años, la narrativa popular se centró en el exceso de opiáceos y sedantes. Sin embargo, en su libro “El Rey y el Dr. Nick”, Nichopoulos detalla que la verdadera batalla de Elvis era interna y física. Tras años de investigación posterior a la autopsia, el médico concluyó que la causa de muerte cobró un nuevo sentido científico.

"No nos dimos cuenta hasta la autopsia de lo grave que era su estreñimiento", declaró el médico. "Después de su muerte, no estábamos seguros de la causa exacta de su muerte, así que seguí investigando y recibí llamadas de médicos de diferentes lugares y facultades de medicina que investigaban el estreñimiento y los diferentes problemas que puede causar. Solo quiero aclarar la historia: todo cobró sentido con la nueva investigación".

Los hallazgos forenses fueron impactantes: el colon de Elvis presentaba una distensión masiva, alcanzando un diámetro de entre 13 y 15 centímetros, casi el doble de lo normal. Además, la longitud de su intestino grueso superaba los 2.5 metros, una condición conocida como megacolon que habría provocado un esfuerzo fisiológico insoportable para su sistema cardiovascular.

¿Por qué Elvis Presley ocultó su condición de salud?

Para un hombre que personificaba la virilidad y la energía en los años 60 y 70, admitir un problema gastrointestinal era impensable. El doctor Nick señala que el ego de Elvis y los tabúes de la época fueron sus peores enemigos. En una era donde no se hablaba de estos temas en la mesa, el cantante consideraba su padecimiento como una "señal de debilidad".

Esta negligencia por proteger su imagen tuvo consecuencias devastadoras en sus últimos años. Según el relato médico, Presley llegó a sufrir "accidentes" en pleno escenario, obligándolo a cambiarse de ropa apresuradamente entre actos. A pesar de que se consideró realizarle una colostomía para salvarle la vida, el artista se negó rotundamente a vivir con una bolsa quirúrgica, una decisión que, según Nichopoulos, selló su destino.

Es importante contextualizar que la figura del doctor Nichopoulos no ha estado exenta de polémica. En 1995, la Junta Examinadora de Médicos de Tennessee le retiró la licencia tras años de cuestionamientos sobre sus prácticas de prescripción, no solo con Elvis, sino con otros pacientes.