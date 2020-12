El domingo disfruta de El planeta de los simios (R)evolución por Azteca 7.

¿Es domingo y no sabes qué ver? Si has tardado mucho escogiendo una película y al final no has elegido ninguna, mejor relájate y planea un maratón con Azteca 7. Checa las redes sociales de @AztecaSiete para ver qué más traemos para ti. Disfruta del domingo con toda la saga del El planeta de los simios (R)evolución.

La saga trascendió a la pantalla grande, tras aparecer historietas, videojuegos, e incluso series de televisión. El contexto de la primera película fue durante el conflicto de La Guerra Fría. Un descontento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Su argumento ha ido variando como en El planeta de los simios (R)evolución, que abarca conflictos más allegados a la ciencia.

El planeta de los simios es originalmente una novela de Pierre Boulle, un escritor francés. Posteriormente se compraron los derechos, con los que se trabajó la adaptación del guión y este dio paso a la primera película que se estrenó en 1967. Cuyo nombre en inglés, Planet of the Apes inauguró el origen de la saga. El primer proyecto fue dirigido por el cineasta Franklin J. Schaffner, quien un año más tarde después del éxito de la película, ganó el Óscar a mejor director y película con su cinta Patton.

Andy Serkis es la cara detrás de Cesár en El Planeta de los Simios: La Guerra. También será parte del la nueva película de Batman.

El planeta de los simios (R)es una de las primeras películas en utilizar la captura de movimiento en un entorno local. Anteriormente, la captura de movimiento se limitaba a la configuración de estudio especial con cámaras especiales de captura de movimiento en entornos muy claramente definidos. Además es la primera entrega que presenta otra gran especie de simios además de chimpancés, gorilas y orangutanes; Koba, el mono de laboratorio con cicatrices y algunos simios en Gen-Sys y santuario, son bonobos. Hasta hace muy poco tiempo se asumía que esta especie era una subespecie del chimpancé, lo que explica su ausencia en películas anteriores.

Dato curioso: Tom Felton fue atacado por un babuino mientras leía el guión de esta película. Su personaje Dodge tiene una fuerte aversión a los primates (principalmente los grandes simios).

Referencias a las películas anteriores de Apes. El nombre del personaje de Tom Felton, Dodge Landon, es una referencia a los personajes Dodge (Jeff Burton) y Landon (Robert Gunner), los compañeros astronautas del coronel Taylor (Charlton Heston) en El planeta de los simios (1968). El personaje orangután del que César se hizo amigo en la cárcel se llama Maurice en honor a Maurice Evans , quien interpretó al orangután Dr. Zaius en El planeta de los simios (1968) y Regreso al planeta de los simios (1970). El nombre que se le da a la madre de César es “Bright Eyes” debido a la coloración en sus ojos causada por el virus ALZ-112. “Bright Eyes” es el nombre que se le da a Taylor (Charlton Heston) por el Dr. Zira ( Kim Hunter ).

El apellido de Will Rodman (James Franco) es un anagrama parcial de Armando, el personaje de La rebelión de los simios (1972). Ambos humanos criaron a su propio César desde que nacieron y los mantuvieron atados en público. Otra coincidencia fue que tanto Armando como Will nunca verían a sus hijos simios adoptivos tomar el control de sus imperios de simios.