Es uno de los personajes más queridos de ‘Stranger Things’ y NO estará en un evento final de la serie, tras una reciente polémica

Pese al éxito profesional, todo parece indicar que este no ha sido el año de David Harbour, pues el querido actor de Stranger Things no logra mantenerse alejado de la polémica. Recientemente, el famoso Jim Hopper se vio envuelto en un altercado en un bar de California, en el que fue acusado de robar la gorra de un fan. Horas después, su equipo canceló su asistencia a un evento de celebración por el final de Stranger Things, el cual se llevará a cabo esta misma noche en el Paley Center de Nueva York.

Según informó un portavoz del Paley Center, el nombre de Harbour fue eliminado de la lista de asistentes para la alfombra roja y tampoco figura para la proyección y el conversatorio posterior. En este sentido, los únicos que estarán presentes en el evento serán Noah Schnapp (Will Byers), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) y Maya Hawke (Robin Buckley). Millie Bobby Brown tampoco asistirá debido a una lesión.

¿Por qué David Harbour canceló su asistencia a un importante evento de Stranger Things?

El equipo de Harbour citó el motivo de la cancelación como “un conflicto de agenda”. No obstante, medios locales han comenzado a relacionar su ausencia con la reciente polémica en la que se vio envuelto. Según reportó TMZ, el actor provocó una confrontación en un bar de California tras robar la gorra de un fan que también se encontraba en el lugar. “Tomó la gorra de un hombre y salió corriendo”, señala el citado tabloide.

Las polémicas de David Harbour en 2025

Poco antes del estreno de la primera parte de la última temporada de Stranger Things, David Harbour se enfrentó a una intensa cancelación mediática, resultado de un par de controversias aisladas. La primera, por su desastroso divorcio con la cantante Lilly Allen, quien lo acusó de infidelidad en su álbum más reciente, “West End Girl”. En este, la intérprete de “Smile” narra con lujo de detalle el declive de su relación.

Otra de las polémicas incluye a su compañera de reparto, Millie Bobby Brown. Según diversos reportes, la actriz lo habría denunciado por bullying y acoso laboral. No obstante, ambos desmintieron dichos rumores, mientras que Brown aseguró tener una buena relación con su co-estrella.

¿Cuándo se estrena la parte 2 de la última temporada de Stranger Things?

La última temporada de Stranger Things está dividida en tres partes. La primera tuvo su estreno el pasado 26 de noviembre, mientras que la segunda - que constará de tres episodios - llegará a streaming en Navidad. El capítulo final se transmitirá en la víspera de Año Nuevo.