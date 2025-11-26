No es Millie Bobby Brown: Conoce al actor MEJOR pagado de Stranger Things 5

Ha pasado casi una década desde el primer episodio de Stranger Things. Desde entonces, mucho ha cambiado en el mundo real. Los protagonistas de la serie alcanzaron la fama a nivel global, amasando fortunas que ascienden a millones de dólares, en gran parte, por su salario percibido en la exitosa serie de streaming.

A medida que la serie creada por los hermanos Duffer fue alcanzando mayor reconocimiento, los salarios de los actores también mejoraron de manera considerable, al grado de cobrar cientos de miles de dólares por un solo episodio. Tal como sucedió en esta última temporada, pero ¿tienes alguna idea de quién pudo ser el actor mejor pagado? ¡Sigue leyendo, porque no es Millie Bobby Brown!

Estos fueron los salarios de Stranger Things 5

Si bien la historia gira en torno al personaje de Millie Bobby Brown (Eleven), lo cierto es que la actriz de 21 años no fue la mejor pagada de la temporada. Según diversos reportes, la joven cobró entre $250,000 y $350,000 dólares por episodio, un promedio muy por debajo del resto del cast. Esto se debe a que la estrella del show cuenta con un contrato con la cadena de streaming para producir mayor contenido.

En cuanto al resto de la pandilla de Hawkins, los sueldos rondan entre los $375,000 y $875,000 dólares por episodio… A excepción de dos grandes referentes del cine y la televisión: Winona Ryder y David Harbour, quienes son los actores mejor pagados al cobrar un aproximado de $1,1 millón de dólares por episodio, según reportes. A continuación, un listado completo con los salarios promedio de cada actor por capítulo:

Millie Bobby Brown ( Eleven ): $250,000 - $300,000 dólares

): $250,000 - $300,000 dólares Finn Wolfhard ( Mike Wheeler ): $375,000 dólares

): $375,000 dólares Joe Keery ( Steve Harrington ): $750,000 dólares

): $750,000 dólares Charlie Heaton ( Jonathan Byers ): $750,000 dólares

): $750,000 dólares Natalia Dyer ( Nancy Wheeler ): $750,000 dólares

): $750,000 dólares Maya Hawke ( Robin Buckley ): $750,000 dólares

): $750,000 dólares Gaten Matarazzo ( Dustin Henderson ): $875,000 dólares

): $875,000 dólares Noah Schapp ( Will Byers ): $875,000 dólares

): $875,000 dólares Caleb McLaughlin ( Lucas Sinclair ): $875,000 dólares

): $875,000 dólares Winona Ryder ( Joyce Byers ): $1,1 millón de dólares

): $1,1 millón de dólares David Harbour (Jim Hopper): $1,1 millón de dólares



¿Cuánto cobraron los actores de Stranger Things en la primera temporada?

Estas cifras representan un aumento considerable a comparación de lo que cobró cada actor en la primera temporada. Según diversos reportes, el cast de Stranger Things recibió un aproximado de $20,000 dólares por episodio en aquel lejano 2016, cuando la historia de Will Byers y sus amigos, en el pueblo de Hawkins, apenas comenzaba…