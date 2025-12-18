Conoce la impensable canción que sonaría en el capítulo final de Stranger Things 5 la cual tiene 4 episodios restantes; los primeros 3 se estrenará el 25 de diciembre, mientras que, el apartado que concluirá la historia, verá la luz hasta el 31 de diciembre; sin embargo, esta tendrá un tema especial el cual nunca ha sonado en ninguna película o serie.

La serie de Stranger Things que se ambienta en los años 80´s, ha contado con grandes temas; sin embargo, los Hermanos Duffer dieron a conocer que, el capítulo final de esta historia contará con una canción que nunca ha sido ocupada en alguna serie o película; por lo que, los fanáticos ya comenzaron a especular sobre cuál sería y se trata de End of beginning de DJO.

¿Quién canta End of Beginning?

De acuerdo con la información revelada, este tema nuevo, lo cantará Joe Keery, quien da vida a Steve Harrington en Stranger Things . Algunos fanáticos han dado a conocer que sería muy buena idea que el tema de este protagonista de la serie suene en el capítulo final de esta trama.

¿Qué dice la letra en español de End of beginning?

Sólo una lágrima más por llorar

Una lágrima cae de mi ojo

Será mejor que la guardes para la medianoche cuando las cosas no están en blanco y negro.

Entra un trovador ¿recuerdas tus 24?

Y cuando vuelvo a Chicago, puedo sentirlo, otra versión de mi estaba ahí, me despido del final del principio.

Esta canción ha comenzado ahora, y hasta ahora te das cuenta.

¿Ahora no es divertido?, un gran sacrificio, pero no tenía idea en ese momento…

¿Joe Keery es cantante?

Joe Keery quien da vida a Steve Harrington en Stranger Things, apareció en la serie en el 2016, y aunque muchos pensaron que terminaría siendo el Chico Malo de la historia, su desarrollo fue distinto, y ahora es uno de los más queridos de esta saga. Sin embargo, antes de incursionar en la actuación, el actor siempre ha tenido una inclinación por el ámbito musical.

Joe primero audicionó para el papel de Jonathan Byers, pero este le fue otorgado para Charlie Heaton, y desde su debut en la serie de Stranger Things, las puertas se le abrieron para que trabajara en varios proyectos cinematográficos.

Antes de entrar a la historia de Hawkins, Joe habría abandonado la banda Post Animal para atender sus compromisos con el proyecto de los hermanos Duffer; durante su estadía en el rubro musical, pudo lanzar varios álbumes como: Twenty Twenty en el 2019, Decide en 2020 y The Crux en el 2025.

