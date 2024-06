Esta sería la única condición de Ian McKellen para volver a interpretar a Gandalf

Si eres fan de la saga de ‘El Señor de los Anillos’ seguro sabías que próximamente regresará a los cines en 2026. El director Andy Serkis está de regreso para dirigir y volver a la vida a Gollum, quien será nada más y nada menos que el protagonista de la nueva franquicia.

Y en momentos como este nos preguntamos, qué sucederá con ciertos personajes legendarios que forman parte del reparto de la trilogía original. Como siempre, los fans han empezado a cuestionar si en la nueva historia nos traerá de vuelta a viejos personajes de la Tierra Media como Frodo, Sam, Gandalf, Aragorn, Legolas, Boromir o Galadriel.

¡Pero hay noticias!, de ti dependerá decidir si son buenas o malas, sin más preámbulo nosotros te las contamos.

¿Ian McKellen volverá a interpretar a Gandalf en la nueva película de ‘El señor de los anillos’?

Primero recordemos que mucho se ha rumorado sobre si volverán los personajes y que piden los actores para regresar. Hace más de 10 años se hablaba, por ejemplo, que Orlando Bloom solo volvería en ‘El Hobbit’ si le pagaban 1 millón de dólares por un cameo de dos minutos en la película. El rumor no fue confirmado y afortunadamente este no es el caso de Ian McKellen, al menos no lo es ahora.

Crédito: Warner Bros.

En una entrevista resiente, Ian McKellen dijo, “He oído que Gandalf podría volver, pero aún no hay guion, ni oferta, ni plan. A estas alturas, cada vez que llega un guion, pienso que será mi último trabajo. Así que todo dependerá de si sigo vivo.”

Recordemos que Ian McKellen tiene 85 años de edad y aunque eso no lo ha detenido para seguir dedicándose a la actuación, no se resistió para hacer esa pequeña broma.

Aunque no fue una respuesta clara, muchos fanáticos lo ven como un rayo de esperanza para volver a ver a Ian McKellen interpretar al poderos Gandalf en la próxima película de ‘El señor de los Anillos’.

¿Viggo Mortensen volverá a interpretar a Aragorn en la nueva película de ‘El señor de los anillos’?

A diferencia de la repuesta que dio el actor Ian McKellen respecto a interpretar una vez más a Gandalf, Viggo Mortensen no dejó muchas esperanzas a los fans.

Crédito: Warner Bros.

En una entrevista dijo “Quizás sí [volvería]. Me encantó interpretar a Aragorn. Aprendí un montón. Disfruté un montón. Pero solo volvería si la edad que tengo ahora siguiera siendo la adecuada para el personaje. Lo contrario sería una tontería.”

Aún se desconoce si eso será un impedimento para su regreso, pues la producción no ha entregado detalles sobre la trama. A pesar de eso, es probable que no lo veamos interpretar a Aragorn una vez más, ya que si tenemos en cuenta el destino de Gollum en las películas originales, y si la nueva película está centrada en este personaje, no parece muy lógico que la edad de Aragorn sea mayor.