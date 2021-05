FOTOS | Esta es la verdad sobre la tía Vivian.

Janet culpó a Will Smith y a todo el reparto de sepultar su carrera “haciéndole mala fama”.

Janet culpó a Will Smith y a todo el reparto de sepultar su carrera “haciéndole mala fama”.

No te pierdas “El Príncipe del Rap” por Azteca 7.

No te pierdas “El Príncipe del Rap” por Azteca 7.

Will y Janet estuvieron peleados durante 27 años. ¿Puedes creerlo?

Will y Janet estuvieron peleados durante 27 años. ¿Puedes creerlo?

Pero, culpó a Will Smith y a todo el reparto de sepultar su carrera “haciéndole mala fama”.

Pero, culpó a Will Smith y a todo el reparto de sepultar su carrera “haciéndole mala fama”.

No te pierdas “El Príncipe del Rap” por Azteca 7.

No te pierdas “El Príncipe del Rap” por Azteca 7.

Will y Janet estuvieron peleados durante 27 años. ¿Puedes creerlo?

Will y Janet estuvieron peleados durante 27 años. ¿Puedes creerlo?

Pero, culpó a Will Smith y a todo el reparto de sepultar su carrera “haciéndole mala fama”.

Pero, culpó a Will Smith y a todo el reparto de sepultar su carrera “haciéndole mala fama”.

No te pierdas “El Príncipe del Rap” por Azteca 7.

No te pierdas “El Príncipe del Rap” por Azteca 7.

Will y Janet estuvieron peleados durante 27 años. ¿Puedes creerlo?

Will y Janet estuvieron peleados durante 27 años. ¿Puedes creerlo?

Pero, culpó a Will Smith y a todo el reparto de sepultar su carrera “haciéndole mala fama”.

Pero, culpó a Will Smith y a todo el reparto de sepultar su carrera “haciéndole mala fama”.

Janet culpó a Will Smith y a todo el reparto de sepultar su carrera “haciéndole mala fama”.

Janet culpó a Will Smith y a todo el reparto de sepultar su carrera “haciéndole mala fama”.

No te pierdas “El Príncipe del Rap” por Azteca 7.

No te pierdas “El Príncipe del Rap” por Azteca 7.

Will y Janet estuvieron peleados durante 27 años. ¿Puedes creerlo?

Will y Janet estuvieron peleados durante 27 años. ¿Puedes creerlo?

Pero, culpó a Will Smith y a todo el reparto de sepultar su carrera “haciéndole mala fama”.

Pero, culpó a Will Smith y a todo el reparto de sepultar su carrera “haciéndole mala fama”.

No te pierdas “El Príncipe del Rap” por Azteca 7.

No te pierdas “El Príncipe del Rap” por Azteca 7.

FOTOS | Esta es la verdad sobre la tía Vivian.

Janet Hubert salió del reparto de El Príncipe del Rap y durante muchos años estuvo peleada con sus compañeros, especialmente con Will Smith.

Sin duda, la tía Vivian, es una de las madres más querida de la televisión, pero, todo el amor de la familia Banks que vimos en la pantalla chica, se desmoronó detrás de cámaras, y aquí te contamos toda la verdad detrás del drama que se gestó entre los protagonistas de “El Príncipe del Rap”.

Este show ha sido uno de los más queridos por generaciones enteras, pero todo lo que vimos en cámaras, era muy diferente en la vida real, y esto se convirtió en un GRAN pleito entre Janet Hubert, quien interpretaba a la tía Vivian, y Will Smith, estrella principal de la serie.

Para la temporada tres, la tía Vivian, interpretada por Janet, fue excluida del reparto, y en medio de mucha polémica fue reemplazada por Daphne Maxwell Reid. Y aunque la razón real de su salida fue un misterio y motivo de muchísimas peleas mediáticas, aquí te contamos TODO.

De acuerdo con Janet, el problema se presentó cuando la cadena de televisión que producía el show prácticamente la acorraló con un pésimo contrato, que además de impedirle trabajar en otros lugares, le dejaba muy poco espacio de tiempo para atender a su bebé recién nacido, y de todo ello, culpa a Will Smith. ¿Por qué?

“Me ofrecieron este mal trato para la tercera temporada, no podía trabajar en nada más, mi salario fue reducido, tenía un bebé recién nacido, y un esposo sin trabajo, y dije no, no acepté, nunca fui despedida”, le replicó Janet Hubert a Smith.

Después de 30 años de peleas, acusaciones, y declaraciones súper incómodas, Will Smith y Janet Hubert se sentaron a hablar cara a cara, y mientras ella confesó que se encontraba agobiada por la violencia y los problemas que tenía en casa por un mal matrimonio, y la mala relación con sus compañeros de reparto, Will reconoció que él se encontraba muy abrumado con el manejo de la fama, y con todo lo que ocurrió cuando él tuvo la oportunidad de estelarizar el show que le dio proyección internacional.

“Tenía 21 años, todo era una trampa para mí, no tú, el mundo, estaba muy sometido por el miedo, y bromas, y comedia, y todo eso”, compartió Will en su encuentro con la original tía Viv.

Entérate de otro chismecito: Así lucen ahora los actores de El Príncipe del Rap.

Y reconoció que tuvo la oportunidad de comprender todo el dolor que enfrentó Hubert al tener que presentarse al set de El Príncipe del Rap, a pesar de todos sus problemas personales.

Daphne Maxwell Reid, confesó en su momento que no tenía idea del éxito del show, e incluso la idea de hacer audición con un rapero joven, la hizo dudar de unirse al reparto para reemplazar a Janet.

Sin embargo al ver el show, Daphne no pudo negarse y finalmente se quedó con el papel de la tía Vivian, y de hecho, se hicieron todo tipo de bromas al respecto, mientras Janet sufría la dura realidad de quedar fuera del show, quedando su carrera sepultada por toda la mala reputación que se le hizo en el set.

Lo cierto es que después de todo el tiempo en el que tuvieron una gran disputa, fue bastante bueno para reparar todo el daño que se hicieron Janet y Will, aunque, la pelea también involucraba a Alfonso Ribeiro, quien interpretó a Carlton, ellos no han logrado tener una plática amigable para superar todo ese tormentoso pasado.

No te pierdas “El Príncipe del Rap” por Azteca 7.