FOTOS | Así lucen ahora los actores de El Príncipe del Rap.

Han pasado 30 años desde que se estrenó “El Príncipe del Rap” y es una de nuestras favoritas, hecho que resulta sorprendente, incluso para el mismísimo Will Smith.

De hecho, en 2020 se reunieron para celebrar los 30 años de la serie, y no sólo fue emocionante para los fanáticos de todas las edades que han reído a carcajadas con esta serie, sino que además, resultó sorprendente ver cómo han cambiado los protagonistas.

Lo cierto es que, los años no pasan en vano, y las imágenes nos dan cuenta de ello, por eso, en esta ocasión traemos para ti el ANTES y AHORA del reparto principal de “El Príncipe del Rap”. ¡Te sorprenderá!

¿Qué están haciendo ahora?

El éxito de esta serie que marcó a toda una generación en los años 90, fue suficiente como para catapultar la carrera de su protagonista, Will Smith, y es quizá el rostro más conocido de “El Príncipe del Rap”, pero, no es él único al que le ha ido bien.

¿Quieres saber cómo consiguió Will Smith el papel que marcó su exitosa carreta? ¡Da clic y te lo contamos TODO!

Alfonso Ribeiro, quien interpretó a Carlton (sí, el que baila bien chistoso), además de proyectos de actuación, ahora conduce un famoso programa matutino de televisión, y Karyn Parsons, quien hizo de Hillary, ha participado en series, películas, y en modelaje.

Tatyana Ali, a quien conocimos como Ashley, la más pequeña de la familia Banks, se ha mantenido muy trabajadora, participando en toda clase de proyectos de tv y de cine, pero además, incursionó en la música.

La tía Vivian, que fuera interpretada por Janet Hubert-Whitten, actualmente tiene 65 años y en realidad no realizó muchos más proyectos, sin embargo, disfruta de una vida tranquila junto a su familia.

Algo lamentable fue la pérdida de James Avery, mejor conocido como el tío Phill, quien falleció en 2013 por un infarto fulminante.

¿Te suena el nombre de Jeff Townes? Bueno, Jeff es en realidad el mejor amigo de Will, el entrometido y siempre inoportuno, Jazz, y de hecho, este es el nombre que usa para trabajar como DJ.

Mientras tanto Joeffrey, el impecable mayordomo de la familia Banks, sigue muy activo trabajando a sus 76 años, y de hecho, ha estado en múltiples series de televisión y en 2019, incluso estuvo en una película.

¡Ponte fresco! y disfruta de “El Príncipe del Rap” por Azteca 7.