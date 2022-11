Esta fue la preparación mental de Sophie Turner para ser Jean Grey.

La historia de los X-Men ha cautivado a chicos y a grandes, ¿quién no se ha imaginado como un mutante de la escuela del Profesor Charles Xavier? Pues ese sueño se hizo realidad para Sophie Turner, pues ella interpreta a la poderosa Jean Grey en X-Men: Dark Phoenix.

En esta entrega de X-Men tenemos de regreso a Magneto, a Charles Xavier, Bestia y Mystique, y por supuesto volvemos a ver a Jean Grey, un personaje que en Dark Phoenix tiene un desarrollo muy profundo para el que Turner tuvo que prepararse de forma especial.

Pero esta vez el equipo de los X-Men se enfrentarán a algo muy disinto y, sobre todo, difícil de combatir, a su propia familia. Durante una misión de rescate en el espacio, Jean Grey estará al borde de la muerte cuando resulta impactada por una extraña fuerza cósmica que todos desconocen.

Cuando regresan a la tierra, esa fuerza que chocó contra Jean la volverá muchísimo más poderosa de lo común, sin embargo, esos nuevos poderes la harán una mutante muy inestable, desencadenando reacciones y poderes que van más allá de su propio entendimiento y de la comprensión de sus compañeros.

¡Ya no te cuento más para que no te lleves algún spoiler! Pero si piensas que el personaje de Jean pasa por unos momentos complicados, pues estás en lo correcto, pero haber interpretado a ese personaje no fue cualquier cosa, pues Sophie Turner tuvo que someterse a una preparación bastante específica en la cual tuvo que poner en jaque su estabilidad mental.

Simon Kinberg, el director de X-Men: Dark Phoenix, le encargó a Sophie Turner estudiar enfermedades mentales con la finalidad de sentir lo más real posible cómo Jean Grey va perdiendo la cordura, por lo que Sophie Turner se pasó nueve meses leyendo sobre la esquizofrenia, el trastorno mental y el trastorno de personalidad múltiple.

Uno de sus ejercicios fue caminar por las calles de Londres y Nueva York con audífonos donde sólo escuchaba voces random para saber lo que se sentía caminar con voces en la cabeza y sobrecargando su mente a niveles en los que llegaba a sentir ansiedad.

¿Quién dijo que interpretar a un superhéroe sólo conllevaba un entrenamiento físico? Aquí nos queda claro que no siempre es así y que Sophie Turner es una profesional que estuvo completamente entregada a su papel. ¿Qué te pareció? No te pierdas este domingo 6 de noviembre el Estreno Platinum de X-Men: Dark Phoenix, sólo por la pantalla de Azteca 7, el canal correcto.