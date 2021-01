Condorito es una película inspirada en la historieta más famosa de Chile y podrás disfrutarla por Azteca 7.

¿Es domingo y no sabes qué ver? Si has tardado mucho escogiendo una película y al final no has elegido ninguna, mejor relájate y planea un maratón con Azteca 7. Checa las redes sociales de @AztecaSiete para ver qué más traemos para ti. Disfruta este fin de semana con el estreno de Condorito.

La aparición de Condorito fue en 1949, gracias a su creador René Ríos Boettiger, mejor conocido como Pepo. Junto con Mafalda, es de los personajes de historietas latinoamericanas más populares a nivel mundial.

Condorito es un personaje para hacer reír, su tono tiene base en el humor blanco y la sátira. Siempre fue una publicación muy cuidadosa para evitar obscenidades o groserías. El autor antepone la gracia de lo ridículo y lo extraordinario, antes que alguna vulgaridad. A partir de los años 60 se volvió muy popular en otros países hispanos, varios chistes tenían que modificarse según su contexto y área para ser entendidos por diferentes lectores.

Condorito, la película, llegó al cine en 2017 como resultado de una coproducción entre Chile y Perú, también cierra el ciclo de producciones animadas por 20th Century Fox antes de que Disney los absorbiera ese año. La trama se desata cuando en la ciudad de Pelotillehue, el Condorito y sus amigos se convierten en campeones tras ganarle a la selección de fútbol de Buenas Peras. En esa euforia, el protagonista es entrevistado y coquetea con varias reporteras, lo cual causa los celos de Yayita, su novia, quien por venganza se termina yendo a los brazos de Pepe Cortisona.

¿Quién es el Condorito?

¡Sí, es un cóndor! Es un personaje alegre, cuyo núcleo de amigos es muy importante. A pesar de ser honesto y de buen corazón, se caracteriza por trabajar poco y divertirse mucho.

¿Quién acompaña el camino del Condorito?

Yayita es la novia del Condorito. Una joven cuyo cuerpo de impacto impresiona a todos y siempre está vestida a la moda.

¿Washington es un perro?

Sí, es el compañero del Condorito. Es un pequeño Terrier chileno, se caracteriza por tener una mancha en el lomo y su pelaje blanco.

Otros personajes que destacan son: Pepe Cortonisa (el rival), Don Chuma (compadre), Matías (el loro), y su grupo de amigos conformado por Ungenio Gozález, Huevoduro, Garganta de Lata, Comegato, Cabellos de Ángel, Fonola y Che Copete.

