¡Estuvo encerrada en un sarcófago por 8 años! Este es el ESCALOFRIANTE trailer de “La Posesión de La Momia” del estudio que trajo El Conjuro

El segundo nuevo trailer de la película de Blumhouse: La Posesión de la Momia, ha tomado control den las redes sociales pues parece ser que el estudio que trajo consigo la icónica saga de El Conjuro tiene una nueva apuesta para hacernos morir de miedo en las salas de cine. La premisa de la cinta es inquietante: Una pareja recibe la llamada de que encontraron a su hija desaparecida, y está viva, después de 8 años sin saber nada sobre su paradero.

Hasta ahí parece que todas son buenas noticias, sin embargo, las cosas comienzan a retorcerse cuando los padres se reúnen con ella, y los médicos les sugieren que se preparen para lo que van a ver, a su hija pero diferente: tiene las uñas largas y grises, y la piel parece haberse podrido, hasta que el esposo remata con "estuvo desaparecida durante ocho años, ¿qué estaba haciendo en un sarcófago de 3 mil años de antigüedad?"

"No te preocupes abuela, es divertido estar muerta" es una de las líneas que dice la niña en medio de una de las escenas que, probablemente, sean del clímax de la película en donde descubriremos que Katie ya no es Katie, si no algo más.

La Posesión de la Momia: Reparto

El reparto que conforma La Posesión de la Momia es:



Jack Reynor

Laia Costa

May Calamawy

Verónica Falcón

¿Cuándo se estrena La Posesión de la Momia?

Se estima que La Posesión de la Momia llegue a cines de México en abril de este 2026. Se espera que la crítica y la audiencia acepten favorablemente esta nueva cinta de Lee Cronin, quien se aleja de lo que nos entregó en la saga de Evil Dead para adentrarse en este nuevo universo que a más de uno le pondrá la piel de gallina.