Este famoso YOUTUBER fue encontrado muerto en su casa en Florida, ¿qué le sucedió?

El creador de contenido Adam the Woo, cuyo nombre real era David Adam Williams, fue encontrado muerto en su casa en Celebration, Florida , el lunes 22 de diciembre. Tenía 51 años. La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola confirmó la noticia, que rápidamente conmocionó a la comunidad de YouTube y a miles de seguidores que crecieron viendo sus exploraciones por parques temáticos, ciudades abandonadas y rincones históricos de Disney.

¿Cómo fue hallado el cuerpo de Adam the Woo?

Según el reporte oficial, un amigo del youtuber pidió una escalera para asomarse por una ventana del tercer piso al no poder contactarlo. Al ver a Williams inmóvil sobre la cama, alertó a las autoridades. Los agentes ingresaron a la residencia junto a bomberos y confirmaron su fallecimiento.

La muerte fue catalogada como “no atendida” y un médico forense realizará una autopsia para determinar la causa, que continúa bajo investigación.

Noticia viral

La noticia generó un profundo impacto entre creadores de contenido. Su amigo cercano y también vlogger Justin Scarred escribió: “Esto me rompe el corazón… El mundo ha perdido a un gigante, y yo he perdido a un amigo más cercano que la sangre”.

Otro amigo, Chris Yon, compartió que había visitado a Williams apenas cuatro días antes: “Lo visité hace cuatro días en Celebration, Florida. Recorrimos la ciudad en su carrito de golf, mirando las decoraciones, hablando de su reciente viaje internacional, de su entusiasmo por los próximos planes en su canal de YouTube e incluso de un partido de los Rays al que Adam y yo estábamos hablando de ir el año que viene. De verdad que no sé qué decir. Estoy en shock. Descanse en paz, David Adam Williams 💔".

Ambos pidieron respeto para la familia del creador, especialmente para sus padres, Jim y June, y su hermana Faith.

Un pionero en YouTube sobre el contenido de parques temáticos

Williams inició su carrera en YouTube en 2009 y en 2012 lanzó su canal más emblemático, “The Daily Woo”, donde publicó un vlog diario durante cinco años consecutivos.

Su contenido lo llevó a recorrer los 50 estados de Estados Unidos, visitar parques temáticos, casas embrujadas, pueblos pequeños y lugares históricos vinculados a Walt Disney.

Era considerado un referente para los fanáticos de Disney, pues documentó desde Disneyland y Disney World hasta sitios históricos como los antiguos estudios Laugh-O-Gram en Kansas City.

Su último video de YouTube

El episodio final publicado en The Daily Woo apareció el sábado 21 de diciembre, un día antes de su muerte. En él, Williams mostraba las decoraciones navideñas de Celebration, la ciudad donde vivía.