¿Zoë Kravitz y Harry Styles se van a casar? Esto es todo lo que se sabe sobre la relación:

En los últimos días ha surgido el rumor de que el cantante Harry Styles estaría cerca de casarse con Zoë Kravitz , noticia que ha impactado al mundo, pues desde que se confirmó el romance entre estas dos estrellas han surgido una gran cantidad de teorías, mismas que van desde una simple amistad a una gran unión romántica.

Aunque ni Zoë o Harry han confirmado de manera pública sus intenciones de contraer matrimonio, el internet se ha puesto a conectar teorías que sugieren que esto podría llegar más pronto de lo que creemos, siendo una de las bodas del año, por lo que te contaremos todo lo que se sabe hasta hoy.

¿Qué se sabe sobre la boda de Harry Styles y Zoë Kravitz?

Los rumores sobre una posible boda entre Harry Styles y Zoë Kravitz han cobrado mucha fuerza recientemente y aunque no hay una confirmación oficial por parte de la pareja, el medio The Sun compartió que la pareja se habría comprometido en diciembre del 2025, esto luego de varios meses que se les había visto juntos.

Se ha señalado sobre un presunto viaje de la pareja a Bahamas, lugar donde Lenny Kravitz, papá de Zoë tiene una casa y que desde esa “escapada” la pareja habría tenido un punto de antes y después.

De igual manera, diversos medios han señalado que Zoë ha sido captada usando un anillo dorado en su mano izquierda y aunque este accesorio podría ser un tanto ambiguo, ha abierto las especulaciones sobre un compromiso entre ambos, aunque toda la relación entre estos se ha tratado de mantener lo más lejos posible de las cámaras.

¿Cuánto tiempo llevan de relación Harry Styles y Zoë Kravitz?

Aunque las celebridades no han compartido una fecha específica sobre el inicio de su relación, se cree que llevan juntos al menos medio año, pues fue en el mes de agosto cuando se les vio juntos de manera pública en Londres y Roma, y posteriormente en Nueva York.

Ambos se han mostrado bastante reservados sobre la relación que han formado y han evitado preguntas de cualquier tipo sobre su vida privada, por lo que difícilmente se pueda llegar a una conclusión sobre los planes de la pareja hasta un anuncio oficial.