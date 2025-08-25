VIDEO: Zoë Kravitz y Harry Styles son captados juntos en Roma y las redes señalan posible relación amorosa
Estas dos celebridades incendiaron las redes, donde fans suponen una relación
Dos de las estrellas más buscadas de los últimos años podrían estar en una relación… O al menos eso se especula sobre la actriz y modelo Zoë Kravitz y el cantante Harry Styles, quienes fueron captados juntos.
Este par de celebridades fueron captados caminando juntos por las calles de Roma tomados del brazo luego de que Zoë diera promoción de algunos proyectos, lo cuál ha hecho especular a sus fanáticos de una posible relación entre los dos.
¿Zoë Kravitz y Harry Styles están en una relación?
Fuentes internacionales han señalado que estas dos figuras del entretenimiento han estado compartiendo durante una gira en Europa, lo que se podría interpretar como un romance, aunque ciertamente no han habido declaraciones oficiales por parte del ex miembro de One Direction y la hija de Lenny Kravitz.
Algunos medios europeos incluso han declarado que Zoë Kravitz y Harry Styles habían sido captados besándose, aunque no hay alguna evidencia sobre este suceso, aunque ciertamente tampoco podría contar como una evidencia sólida de una relación.
Harry Styles and Zoë Kravitz spotted together in Rome. pic.twitter.com/8lMEcIOIPW— Pop Crave (@PopCrave) August 25, 2025
¿Qué probabilidades hay de alguna relación entre estos dos?
Se sabe que en mayo de 2024 el cantante inglés terminó su relación con la actriz Taylor Russell, con quien mantuvo su última relación pública, lo que sugiere que por ahora este no tendría compromisos sentimentales.
Por otro lado, Zoë se había comprometido con el actor Channing Tatum en 2023 pero en octubre de 2024 hicieron oficial el fin de la relación, aunque diversos medios la ligaban a Noah Centineo e incluso Austin Butler, aunque de momento no se ha confirmado nada.
Las fotos que circulan en redes de Zoë Kravitz y Harry Styles por ahora solo podrían significar una cercanía meramente amistosa, aunque hay seguidores que se han emocionado sobre este posible relación sentimental.