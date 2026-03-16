Los fans EXPLOTAN por la ausencia de Eric Dane en el In Memoriam de los Oscar 2026: “Se equivocaron al omitirlo”

En lo que ha resultado una ceremonia tranquila y sin contratiempos, llegó la primera polémica en la entrega de los Premios Oscar 2026, específicamente, en la tradicional sección de In Memoriam, esto debido a la ausencia de varios artistas que murieron en los últimos meses y que no aparecieron en este homenaje, como el caso del actor Eric Dane, quien aunque brilló principalmente en series de televisión, sí participó en varias películas.

A través de la red social X, antes Twitter, los fanáticos explotaron en contra de esta decisión de La Academia, asegurando que Eric Dane y otros artistas tenían el currículum suficiente para aparecer en este emotivo homenaje que se proyectó en el Dolby Theatre de Los Ángeles California.



" Qué fuerte que no hayan dicho nada de Eric Dane "

" "Eric Dane merece un homenaje; fue tan importante como los demás actores"

"Te equivocaste al omitir a algunos en el In Memoriam"

"Me entristeció que Eric Dane no apareciera en el homenaje In Memoriam en los Oscar"

"No incluyeron a Eric Dane y James Van Der Beek en el In Memoriam, ¡pero nos aseguramos de honrarlos!"

"¿Dónde está el tributo a Eric Dane en los Oscar ? ¿Me están tomando el pelo?"

"Eric Dane fue un actor increíble con innumerables trabajos y no se dijo absolutamente nada sobre él"

Fueron algunos de los comentarios en donde se pedía la inclusión de Eric Dane en el In Memoriam, debido a que destacó en importantes series como "Los Años Maravillosos", "Grey's Anatomy", "Euphoria", entre otras.

Asimismo, el actor fallecido el pasado 19 de febrero a los 53 años de edad, debido a una esclerosis lateral amiotrófica, participó en algunas películas como "Marley y yo", "X-Men: La batalla final", "Bad Boys: Ride or Die", etc.

Otros actores, actrices y artistas que estuvieron ausentes del In Memoriam de los Premios Oscar 2026

Además de Eric Dane, brillaron por su ausencia actores como James Van Der Beek quien fue protagonista en la serie Dawson´s Creek, Malcolm-Jamal Warner, (La hora de Bill Cosby), Robert Carradine (Lizzie McGuire), June Lockhart (Lassie), Bud Cort (Brewster McCloud) y Brigitte Bardot (Y Dios creó a la mujer).

Asimismo, Geoff Keighley explotó a través de su cuenta de X contra La Academia por el caso específico de su padre.

"Estoy increíblemente decepcionado y desconsolado de que los Oscar y AMPAS hayan decidido no incluir a mi padre, David Keighley, y sus inconmensurables contribuciones a IMAX y al cine en el segmento In Memoriam de la transmisión. Nunca lo olvidaré.