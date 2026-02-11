ÚLTIMA HORA: Muere James Van Der Beek, el icónico protagonista de “Dawson’s Creek”

La industria de la televisión se sacudió este miércoles 11 de febrero por la muerte del actor James Van Der Beek , quien alcanzó la fama a finales de los 90 al protagonizar la serie "Dawson's Creek". Tenía 48 años de edad y llevaba años en una batalla contra el cáncer colorrectal que padecía.

"Nuestro amado James Van Der Beek murió pacíficamente esta mañana", dice un comunicado en la cuenta de Instagram oficial del actor. "Enfrentó sus últimos días con coraje, fe y gracia".

La familia del intérprete aclaró que más adelante darán más información, refiriéndose a circunstancias del fallecimiento y última voluntad. "Hay mucho por compartir con respecto a sus deseos, amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad mientras guardamos luto a nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo".

El padre de familia se encontraba en tratamiento contra el cáncer colorrectal en etapa 3 desde agosto de 2023, de acuerdo con Page Six. En noviembre de 2024 confesó que se vio obligado a hablar sobre su diagnóstico más reciente porque un tabloide planeaba dar a conocer la noticia antes que él.

Mientras duró su tratamiento, James Van Der Beek tuvo apariciones en eventos como la premier de su película "Amor fuera de tiempo", a finales de 2024. También habló públicamente sobre las dificultades económicas que enfrentaba y comenzó a vender merch autografiada para apoyar su tratamiento.

Quién era la esposa de James Van Der Beek

El actor estadounidense se encontraba casado desde 2010 con la también intérprete Kimberly Van Der Beek. Juntos tenían 6 hijos: Olivia (14 años), Joshua (13), Annabel (11), Emilia (8), Gwendolyn (6) y Jeremiah (3).

La pareja se conoció durante un viaje a Israel en 2009 y se casó tan solo un año después. Se trataba del segundo matrimonio de James Van Der Beek, quien estuvo casado con la actriz Heather McComb entre 2003 y 2009.

En su cuenta oficial de Instagram, Kimberly Van Der Beek compartió la noticia del fallecimiento de su esposo y también publicó una historia sobre la campaña de GoFundMe que sus amistades iniciaron con el fin de apoyar a la familia del actor.

Películas y series en las que actuó James Van Der Beek

James Van Der Beek encabezó el elenco de la serie "Dawson's Creek" entre 1998 y 2003, junto a Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams. Sin embargo, su trayectoria abarcó más de 20 películas y otra veintena de series de televisión.

Entre sus películas más importantes está "Varsity Blues" y "Las reglas de la atracción", además de que tuvo un cameo en la primera entrega de "Scary Movie".

Puedes ver participaciones suyas en series como "Clarissa lo explica todo", "Mentes criminales", "How I Met Your Mother", "One Tree Hill", "Medium", "CSI: Cyber" y "Pose".

