De acuerdo con la definición que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrece de la filosofía, a diferencia de la ciencia o la historia, esta disciplina no se limita a acumular datos, sino que examina a fondo las diversas preguntas que los seres humanos nos planteamos sobre el mundo y sobre nosotros mismos, intentando explicar además productos culturales como el arte y la moral.

Se trata de una reflexión crítica y radical porque no acepta dogmas; todo está sujeto a examen, cuestionamiento y debate racional. Bajo esta misma línea institucional, la filosofía se entiende como un ejercicio que promueve el rigor conceptual, el pensamiento crítico y la imaginación creadora.

El legado de Confucio

Los filósofos que han enriquecida a esta disciplina son muchos y cada uno ha abordado temas con una profundidad que nos obliga a cuestionarnos todo lo que nos rodea y sacar nuestras propias conclusiones. Entre esas mentes se encuentra Confucio, un influyente filósofo, pensador y educador chino cuya doctrina, conocida como confucianismo, moldeó profundamente la estructura social, política y cultural de China y de gran parte de Asia Oriental durante siglos.

Tras analizar diferentes fuentes de información, la Inteligencia Artificial (Gemini) remarca que el verdadero legado de Confucio no reside en una religión, sino en una filosofía moral y social. Su pensamiento transformó la estructura de la sociedad al poner el foco en la piedad filial, el respeto a los ancestros y la rectitud ética, defendiendo que el buen gobierno nace del perfeccionamiento moral del individuo y no de la fuerza bruta.

Confucio y una frase atemporal

Confucio legó un código de conducta e instituciones que priorizan la armonía comunitaria y el deber colectivo por encima del individualismo. Este puede apreciarse en diferentes frases de su autoría como la que dice “Antes de empezar un viaje de venganza, cava dos tumbas”.

Esta frase del filósofo chino es un recordatorio brutal del costo emocional y psicológico que conlleva dejarse consumir por el rencor. Gemini remarca que, básicamente, Confucio nos advierte que la venganza es un arma de doble filo: una tumba es para tu enemigo, pero la otra es para ti, para tu paz mental, tu integridad y tu propio futuro. Destruir a otro termina destruyéndote a ti en el proceso.

En la actualidad, podemos interpretar esta frase como el clásico recordatorio de que, a veces, el verdadero acto de fuerza no es devolver el golpe, sino saber soltar para no hundirse con el barco.