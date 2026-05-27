Friedrich Hegel, filósofo alemán: “Cuando se menciona la libertad, siempre debemos tener cuidado de observar si no es realmente la afirmación de los intereses privados lo que se designa así"

Georg Wilhelm Friedrich Hegel influyente filósofo de origen alemán, cautivó a la humanidad con un gran número de ideas que han marcado tendencia y se mantienen vigentes hoy en día, una de ellas la que habla sobre los peligros de disfrazar el egoísmo y los privilegios individuales bajo el concepto universal de la “libertad”.

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Friedrich Hegel y su frase sobre los dilemas éticos del privilegio personal

Friedrich Hegel (1770-1831) es considerado como el máximo exponente del idealismo; también es el padre de un sistema filosófico integral que revolucionó el pensamiento occidental al introducir métodos dialécticos y analizar la historia humana como un proceso continuo de evolución y crecimiento personal.

Friedrich Hegel en su libro "Lecciones sobre la filosofía de la historia universal" declara que:

"Cuando se menciona la libertad, siempre debemos tener cuidado de observar si no es realmente la afirmación de los intereses privados lo que se designa así"

Con esta frase, Hegel declara su pensamiento sobre el peligro de disfrazar el egoísmo y los privilegios individuales bajo el concepto universal de “libertad”. Pues para el filósofo, la verdadera libertad no implica solo hacer lo que uno quiere de forma aislada, sino actuar conforme a la razón y al bien común.

Hegel es renuente a declarar que, cuando se invoca la libertad para defender intereses privados, se cae en una contradicción en la que se ignora la responsabilidad social.

¿Por qué es relevante la frase de Friedrich Hegel hoy en día?

Hoy en día, la frase de Hegel dicha en 1837 se mantiene vigente, ya que advierte sobre el egoísmo individualista que vive debajo del discurso de “libertad” que puede esconder privilegios y beneficios para unos pocos. Con ella, Friedrich Hegel nos invita a cuestionar los discursos políticos y económicos contemporáneos.