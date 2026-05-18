Friedrich Hegel, filósofo alemán: “Lo único que aprendemos de la historia es que nadie aprende nada de la historia”

La filosofía es el estudio de diversas preguntas fundamentales sobre nuestra naturaleza y el mundo en que vivimos, resume un informe de la Universidad de St Andrews (Escocia). Lo que tienen en común todas las áreas de la filosofía es el énfasis en la claridad y en argumentos precisos, cuidadosos y rigurosos, explica.

En este marco, la alta casa de estudios afirma que la filosofía es una disciplina académica viva que busca descubrir las respuestas a las preguntas que entran dentro de su ámbito, al igual que otras disciplinas académicas. En este punto pone de relieve que, quizás, la mejor manera de comprender qué es la filosofía sea examinar algunas de las preguntas que los filósofos suelen intentar responder.

¿Quién fue Friedrich Hegel?

Ante lo señalado anteriormente, la lupa se posa sobre Friedrich Hegel, uno de los filósofos más influyentes del idealismo alemán y de la historia de la filosofía occidental. Su pensamiento se basó en la idea de que la realidad no es algo estático, sino un proceso histórico y dinámico en constante evolución, impulsado por lo que denominó el Espíritu (Geist).

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Fuentes consultadas remarcan que Friedrich Hegel introdujo un sistema integral para entender el mundo a través de la dialéctica, un método que explica cómo las contradicciones de una época (tesis y antítesis) se superan y unifican en una realidad superior (síntesis), permitiendo que la razón y la libertad humana se desplieguen a lo largo del tiempo.

Friedrich Hegel y una frase para analizar

Diferentes bibliografías coinciden en que el impacto intelectual de Friedrich Hegel fue inmenso y transformó por completo las ciencias sociales, la política y la estética. Entre sus premisas más conocidas se encuentra la que dice “Lo único que aprendemos de la historia es que nadie aprende nada de la historia” con la que sostiene que la historia es tan específica en cada una de sus épocas que las lecciones del pasado no sirven como recetas para el presente; las sociedades y sus gobernantes se dejan llevar por las pasiones e intereses del momento en lugar de la reflexión teórica.

Hoy en día, esta frase del filósofo alemán se refleja claramente en las recurrentes crisis económicas globales, los conflictos geopolíticos que replican viejas tensiones de la Guerra Fría y el resurgimiento de discursos polarizantes que la sociedad creía superados.

La Inteligencia Artificial (Gemini) nos ayuda a analizar esta frase y remarca que, a pesar de tener un acceso sin precedentes al registro histórico y a los datos, los líderes y las comunidades actuales suelen priorizar el beneficio inmediato, el sesgo ideológico o la urgencia del presente por encima de las advertencias del pasado, demostrando que la hiperconectividad tecnológica no ha logrado erradicar la tendencia humana a cometer los mismos errores.