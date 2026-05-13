Hermann Hesse, filósofo alemán: “ Hay quienes se consideran perfectos, pero es sólo porque exigen menos de sí mismos”

Pese a que han pasado décadas de la muerte de Hermann Hesse uno de los mayores filósofos alemanes sus frases han logrado permanecer vigentes con el paso de los años, pues en su mayoría están enfocadas en el cuestionamiento de la perfección, el ego y la autoexigencia en la vida cotidiana.

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Durante esta época moderna sus frases han resonado en redes sociales entre millones de internautas y lectores alrededor del mundo, entre ellas destaca sobre la falsa perfección que uno siempre quiere proyectar y pquerer pertenecer a un círculo social.

Hay quienes se consideran perfectos, pero sólo porque exigen menos de sí mismos: Hermann Hesse

Esta cita atribuida al autor alemán habla directamente del conformismo personal, sin embargo, para muchos especialistas en literatura y filosofía, la frase resume gran parte del pensamiento introspectivo que caracterizó la obra de Hesse, especialmente su interés por el crecimiento interior, la autocrítica y la búsqueda constante de identidad.

Aunque no existe un registro exacto y oficial del momento en la que la escribió, investigadores y recopilaciones literarias relacionan esta idea con los temas centrales presentes en novelas como Demian y El lobo estepario, donde los protagonistas enfrentan profundas crisis personales

La frase de Hassen también suele interpretarse como una crítica a quienes viven cómodamente sin cuestionarse, mientras otras personas buscan superarse constantemente.

¿Quién fue Hermann Hesse?

Hermann Hesse nació en 1877 en Alemania y con el paso de los años se convirtió en uno de los autores más importantes del siglo XX. Su obra estuvo marcada por temas como la espiritualidad, la soledad, la búsqueda personal y el conflicto entre las normas sociales y la libertad individual.

En 1946 ganó el Premio Nobel de Literatura gracias a sus novelas que mezclaban filosofía, psicología y reflexión existencial. Entre sus libros más famosos destacan; “Siddhartha” y “Demian y El Lobo estepario”.

Actualmente, sus frases toman relevancia debido a que abordan problemas que atraviesan todas las personas: el miedo al fracaso, la necesidad de pertenecer y la búsqueda de sentido. Por eso, muchas de ellas siguen reviviendo en internet.