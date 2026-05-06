René Descartes, filósofo francés: “Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro”

Sin duda a través de la historia diversos pensadores han marcado un antes y un después en la historia con sus contribuciones, uno de ellos fue el reconocido filósofo francés René Descartes quién destacó en otras áreas como las matemáticas por hacer grandes descubrimientos. Sin embargo, muchas de sus frases actualmente continúan siendo objeto de estudio de la filosofía. En esta ocasión hablamos más sobre una de ellas y el significado que hay detrás.

René Descartes: El significado detrás de la frase: "Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro”

René Descartes fue uno de los grandes impulsores de la ciencia y la filosofía. Una de sus célebres frases fue “Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro”, misma que hoy en día sigue generando reflexión sobre el saber y todo lo relacionado con la mente humana. Las palabras de Descartes buscaban expresar y hacer visible que entre más conocimiento se adquiere más preguntas se generan por lo que hay más información que se desconoce; es decir, entre más se sabe más cosas se van a ignorar. Incluso uno de los elementos más conocidos del filósofo fue la famosa duda metódica, misma que consistía en cuestionar absolutamente todo.

¿Quién fue René Descartes?

René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés, también llamado “El padre de la filosofía moderna” y “El padre de la geometría analítica”. Algunas de sus obras más famosas fueron el Discurso del método (1637) y las Meditaciones metafísicas (1641), El mundo: tratado de la luz (1633) y Los principios de la filosofía (1644).

¿Cuáles fueron las frases más famosas de René Descartes?

René Descartes hizo valiosas aportaciones a partir de frases relevantes que han generado reflexión sobre el pensamiento humano. A continuación te presentamos algunas de ellas.

