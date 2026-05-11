Kant, filósofo alemán: “Vemos las cosas, no como son, sino como somos nosotros”

Entre los filósofos y pensadores que marcaron historia gracias a sus brillantes aportaciones, está Immanuel Kant, originario de Prusia y que hasta la acctualidad se mantiene como un referente de esta disciplina. Como parte de sus obras, hay varios escritos que quedaron inmortalizados, como la frase: "Vemos las cosas, no como son, sino como somos nosotros", que sigue replicándose.

Sin embargo, es importante destacar que este enunciado más bien forma parte de un compilado que reúne las ideas del intelectual, tal como ocurre con otros personajes cuyo trabajo ha sido analizado por personas con el paso de los años. De modo que si bien no es una cita textual que Kant haya hecho en sus apuntes, sí podría decirse que engloba parte de sus conceptos principales, explica Quote Investigator.

Qué significa la frase "Vemos las cosas, no como son, sino como somos nosotros", atribuida a Kant

En el texto "Crítica de la razón pura", cuya fecha de publicación data de 1781, Immanuel Kant profundizó en ideas que resaltan la importancia de reconocer que no hay una sola realidad visible, sino que muchas veces esta percepción radica en la experiencia personal. Asimismo, un artículo de Cuerpo y mente menciona que el enunciado "Vemos las cosas, no como son, sino como somos nosotros", recuerda que la realidad es moldeada por el cerebro.

Quién fue Immanuel Kant y qué aportaciones dejó

Immanuel Kant fue un filósofo prusiano, que hace referencia a los valores de tipo cívico, ético y militar que se desarrollaron en Prusia. De acuerdo con los registros disponibles, se le considera que fue uno de los pensadores más influyentes en la Europa moderna.

Immanuel Kant fue un destacado filósofo prusiano|Jean-Jacques Rousseau - Creative Commons

En cuanto a sus aportaciones, un artículo de la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) menciona que todas las obras del pensador contienen información valiosa que se mantiene vigente a pesar del paso del tiempo y lo describe como una de las cualidades sobresalientes. Por otra parte, un análisis de Filosofía & Co señala que Kant "revolucionó" esta disciplina porque sintetizaba el empirismo y el recionalismo.