Posidonio, filósofo griego: “Un solo día entre los sabios dura más que la vida más larga de los ignorantes”

Posidonio fue un destacado intelectual de la época antigua y llegó a ser catalogado entre las mentes más brillantes de su tiempo por el conocimiento que tenía en diferentes materias. Entre los pensamientos que han perdurado hasta la actualidad, está la frase: "Un solo día entre los sabios dura más que la vida más larga de los ignorantes", misma que ha servido como reflexión y para debates.

Dichas palabras son atribuidas al filósofo como parte de sus enunciados en torno al estoicismo y como referente para resaltar la importancia del conocimiento bien aprovechado. Sin embargo, al igual que como ocurre con el resto de sus apuntes, no hay registros exactos de dónde están localizados.

Qué significa la frase “Un solo día entre los sabios dura más que la vida más larga de los ignorantes” de Posidonio

El significado de este pensamiento ha sido interpretado de diferentes formas a lolargo de los años, aunque en su mayoría se atribuye al valor del conocimiento y por qué debe ser maximizado en todo su esplendor. En otras palabras, la frase "Un solo día entre los sabios dura más que la vida más larga de los ignorantes", recuerda que es más importante existir con consciencia que sin ella.

Posidonio era considerado como mente brillante de diferentes disciplinas|Imagen creada con Gemini IA

De modo que no rechaza la vida misma, sino la ignorancia, cuando más que impuesta, es elegida para ser ajeno a todo lo que ocurre alrededor. Esto responde a su creencia firme en el estoicismo, que perseguía la paz, la virtud y el autocontrol.

Quién fue Posidonio y qué aportaciones hizo

Posidonio de Apamea fue matemático, filósofo, astrónomo, historiador y político nacido en una antigua ciudad helenística que era regida por la cultura griega, pero geográficamente se ubicaba en Oriente Medio, según la información disponible. Gracias a que fue un destacado polímata de su época, es decir, que poseía conocimiento de diferentes disciplinas, dejó grandes aportaciones intelectuales.

Parte de su formación fue en Atenas, donde habría fungido como discípulo de Panecio de Rodas y con el que se adentró en la rama del estoicismo. Además, un artículo de la Enciclopedia Herder, menciona que Posidonio llegó a ser considerado como la mente más universal del pensamiento griego junto a Aristóteles. Uno de sus mayores logros fue un método ideado para medir la tierra, que era muy adelantado a su tiempo.