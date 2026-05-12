Lev Vygotsky fue un psicólogo ruso que dejó un legado que sigue vigente en el siglo XXI, pese a que murió a muy temprana edad, cuando apenas tenía 37 años. Pese a ello, revolucionó la educación y dejó una frase que es digna de estudiarse, como lo es: “A través de los demás nos convertimos en nosotros mismos”. Mientras que Aristóteles, filósofo griego: “El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice”.

La frase del ruso tiene mucho poder y un significado directo, ya que se refiere a que las personas se forjan y forman mediante las enseñanzas y consejos de los demás: Por ejemplo, un pequeño se convierte en adulto siguiendo los pasos del padre o la madre, pues en algún momento de su vida quiere emular lo hecho por sus progenitores. Heráclito, filósofo griego: “No se puede pisar dos veces el mismo río”.

Lev Vygotsky, psicólogo ruso: “A través de los demás nos convertimos en nosotros mismos”|Psicología y Mente

Vygotsky descubrió que el ser humano tiene tres niveles de conocimiento, según un artículo de Agder, que son:



Lo que ya sabemos hacer solos

Lo que aún no podemos hacer, ni siquiera con ayuda

Lo que podemos hacer con apoyo, que es a lo que se refiere la frase del psicólogo, ya que el ser humano no nace aprendiendo, por lo que requiere de un guía hasta que logre conseguir el objetivo sin ayuda.

¿Quién es Lev Vygotsky, psicólogo ruso, y su teoría?

Lev nació en 1896 en Bielorrusia y a los 18 años empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Moscú. Se graduó después de 4 años y fue en su ciudad natal donde comenzó a dar clases de psicología y lógica.

En 1924 comenzó a ser reconocido por impresionar a la comunidad de psicólogos sobre la neuropsicología, lo que le abrió paso a ser investigador y profesor en el Instituto de Psicología Experimental de Moscú. Sin embargo, 2 años después perdió su trabajo a causa de la tuberculosis, que le arrebató la vida a los 37 años.

Vigotsky sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social; es decir, adquieren nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida.