Aristóteles será recordado hasta el final de los días del ser humano como un filósofo y científico de la Antigua Grecia con grandes frases que han envejecido muy bien con el paso de los años, como lo es la siguiente. “El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice”, la cual tiene mucha tela de donde cortar. "El amor está compuesto por un alma habitando dos cuerpos", otra gran expresión de su autoría.

Es una de las frases más poderosas del filósofo, ya que invita a las personas a tomar precauciones al decir sus pensamientos, ya sea por su bien o por el de terceras personas, sobre todo si se trata de un secreto; así lo estipula una investigación de Freddy Nelson.

Aristóteles, filósofo griego: “El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice”|IA

Otro de los significados o interpretaciones que se le puede dar a la frase de Aristóteles es la importancia de medir y pensar en lo que se va a decir, pues en la mayoría de las veces las palabras son innecesarias o se pueden decir de diferente manera para lograr expresar el mensaje como se piensa.

¿Quién fue Aristóteles y su importancia en la historia del ser humano?

Aristóteles nació en la Antigua Grecia en el año 384 a. C., quien con tan solo 17 años se quedó huérfano al morir su padre y quedó bajo el mando de uno de sus parientes llamado Proxeno, quien identificó el intelecto del que a la postre sería filósofo.

El griego fue enviado a estudiar a Atenas en la Academia de Platón, quien fue su maestro. Después de huir de varios lugares, fue invitado para formar parte del círculo de preceptores de Alejandro Magno, para años después regresar a su ciudad natal.

A los 50 años formó su propia escuela con un gran número de discípulos y fue en este periodo cuando escribió gran parte de sus obras y grandes frases que hasta el día de hoy perduran y son fuente de investigación.