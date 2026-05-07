Heráclito es un afamado filósofo griego que perdura hasta este siglo XXI, sobre todo por sus frases, como lo es: “No se puede pisar dos veces el mismo río”. Este pensamiento de Éfeso hace referencia al constante cambio al que está sometido el ser humano y que a muchas personas les llega a causar pavor, lo que puede derivar en ansiedad. Aristóteles: “El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice”.

Este aforismo es quizá el más famoso y reconocido de Heráclito, y se compone de la siguiente manera: “No se puede pisar dos veces el mismo río… Se dispersa y vuelve a juntarse, se aproxima y retrocede”, se lee en el ensayo de Plutarco, en la E de Delfos 392b. Ludwig Wittgenstein, filósofo austríaco: “De lo que no se puede hablar, hay que callar”.

Heráclito, filósofo griego: “No se puede pisar dos veces el mismo río”|IA

¿Qué quiere decir el aforismo o frase de Heráclito?

El aforismo de Heráclito es muy directo, ya que se entiende que todas las cosas están en constante movimiento, sobre todo el ser humano, que siempre está cambiando, al igual que su metáfora con el agua del río, pues no será la misma que tocaste por primera vez con tus manos o pies.

Asimismo, el cambio constante de la gente, ya que de un día para otro no son los mismos. Es decir, nadie se encuentra dos veces a la misma persona, ya que cuando se vuelven a reencontrar tiempo después, ni una ni la otra son iguales, lo que se puede aplicar en las parejas que llegan a terminar y se vuelven a topar, pero ya nada es igual.

Pese a que es considerada un gran aforismo, Heráclito no era bien visto por los otros filósofos de la época, a tal grado de ser considerado como mal educado, de acuerdo con un artículo del portal Mindshop. Sus trabajos los llenó de complejidades y acertijos, a fin de que no todas las personas fueran capaces de entender su conocimiento.