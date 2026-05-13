Platón, filósofo griego: “La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos”

Platón es uno de los filósofos más importantes de la historia gracias a sus brillantes conceptos y obras. Y de los cuantiosos análisis que hizo, dejó una frase que sigue resonando actualmente y es: "La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos", que a pesar del tiempo, continúa replicándose en estudios contemporáneos y discusiones de cuál es el verdadero sentido de estas palabras.

Qué significa la frase "La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos", atribuida a Platón

Esta frase que constantemente se le atribuye al filósofo, sería una paráfrasis contemporánea de los conceptos que impulsaba a través de textos como Las Leyes y La República, dos de sus obras más conocidas. En este sentido, el enunciado de Platón reflexiona acerca de cómo los excesos propician en desórdenes sociales, aludiendo a las injusticias de las clases que derivan en los desequilibrios.

Por otra parte, un artículo de Psicología y Mente apunta a otra percepción de esta idea. Dicho análisis señala que la frase "La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos" puede aplicarse al individuo y estaría enfocada en la importancia de no caer en la avaricia y comprender que, muchas veces, la felicidad se encuentra en los aspectos más simples y no en la ostentación.

Quién era Platón y cuáles fueron sus aportaciones

Platón fue un filósofo y pensador griego nacido en la antigua ciudad de Atenas durante el periodo de 347 a.C., según las fechas estimadas. De acuerdo con información de la Encyclopaedia Herder, estuvo detrás de la fundación de la Academia de Atenas, de la que Aristóteles habría sido estudiante y también habría sido colaborador cercano de Sócrates.

Platón dejó grandes aportaciones en la filosofía y otras disciplinas|Creative Commons

Como parte de sus principales aportaciones, están las obras que escribió de temas como epistemología, antropología filosófica, psicología, filosofía política, cosmología, metafísica y filosofía del lenguaje, entre otros. Asimismo, habría creado un sistema de exposición de la filosofía mediante sus trabajos que lo posicionaron como una de las mentes más influyentes de la historia en esta disciplina.

