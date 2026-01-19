FILTRAN votaciones para las nominaciones a los Oscars 2026, ¿Guillermo del Toro podría quedarse fuera?
Las votaciones a los Oscars 2026 ya han cerrado, y antes del jueves 22 de enero ya hay algunas filtraciones de los votantes, ¿será que podemos predecir algo a partir de esto?
Estamos a NADA de conocer los nombres de quienes estarán nominados para los Oscars 2026, a días de tener la lista oficial se han filtrado algunas de las votaciones que han dado los miembros de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, quienes de manera anónima pudieron platicar con el medio Variety, a quienes les compartieron algunos de sus votos.
De acuerdo a lo que se dio a conocer por este medio las votaciones de estos 5 integrantes anónimos fueron de la siguiente manera:
Anónimo 1
- Blue Moon
- Train Dreams
- Springsteen: Deliver Me From Nowhere
- Marty Supreme
- Nuremberg
- One Battle After Another
- Wicked: For Good
- Ella McCay
- Hamnet
- Nouvelle Vague
Anónimo 2
Mejor Actor:
- Leonardo DiCaprio
- Timothée Chalamet
- Jesse Plemons
- Hugh Jackman
- George Clooney
Mejor Actriz:
- Kate Hudson
- Rose Byrne
- Jennifer Lawrence
- Emma Stone
- Ariana Grande
Anónimo 3
- Sinners
- Wake Up Dead Man
- Weapons
- Hamnet
- Sentimental Value
- F1
- Frankenstein
- Rental Family
- Warfare
- Marty Supreme
Anónimo 4
- Nouvelle Vague
- Nuremberg
- Sinners
- Bugonia
- Frankenstein
Anónimo 5
- Train Dreams
- Bugonia
- One Battle After Another
- Sinners
- Marty Supreme
- The Lost Bus
- Sentimental Value
- A House of Dynamite
- Black Bag
- The Secret Agent
De acuerdo al análisis que entrega Clayton Davis en su artículo, esta temporada de premios Oscar podría ser una de las más impredecibles de los últimos años, pues de acuerdo a la información que pudieron obtener de los votantes parece que todo está dividido entre lo que los miembros más antiguos de La Academia ven viable y lo que a otros les gustó.
Si bien estos cinco votantes que filtraron sus candidatos no mueven la brújula de los cientos de miembros que tiene La Academia, podrían darnos más o menos una idea hacia dónde se está inclinando la balanza. Y además uno de ellos reveló que amaba a Guillermo del Toro, y que siempre votaría por él, pensamiento que muy seguramente comparten otros votantes.
¿Cuándo y a qué hora se van a revelar las nominaciones a los Oscars 2026?
Hasta el momento solo nos queda esperar al día de las nominaciones de los Oscars 2026, las cuales se llevarán a cabo en vivo el próximo 22 de enero del 2026 , y podrás verlas totalmente gratis a través de Azteca 7 y nuestro sitio web , en punto de las 7:30 a.m.
¿Quiénes van a conducir las nominaciones a los Oscars 2026?
Los actores encargados de anunciar las nominaciones a los Oscars este año serán Danielle Brooks (Peacemacker, Orange is the New Black) y Lewis Pullman (Thunderbolts, Top Gun). Ellos serán quienes presentarán las 25 categorías que se premiarán el 15 de marzo del 2026.