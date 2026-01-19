FILTRAN votaciones para las nominaciones a los Oscars 2026, ¿Guillermo del Toro podría quedarse fuera?

Estamos a NADA de conocer los nombres de quienes estarán nominados para los Oscars 2026, a días de tener la lista oficial se han filtrado algunas de las votaciones que han dado los miembros de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, quienes de manera anónima pudieron platicar con el medio Variety, a quienes les compartieron algunos de sus votos.

De acuerdo a lo que se dio a conocer por este medio las votaciones de estos 5 integrantes anónimos fueron de la siguiente manera:

Anónimo 1



Blue Moon

Train Dreams

Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Marty Supreme

Nuremberg

One Battle After Another

Wicked: For Good

Ella McCay

Hamnet

Nouvelle Vague

Anónimo 2

Mejor Actor:



Leonardo DiCaprio

Timothée Chalamet

Jesse Plemons

Hugh Jackman

George Clooney

Mejor Actriz:



Kate Hudson

Rose Byrne

Jennifer Lawrence

Emma Stone

Ariana Grande

Anónimo 3



Sinners

Wake Up Dead Man

Weapons

Hamnet

Sentimental Value

F1

Frankenstein

Rental Family

Warfare

Marty Supreme

Anónimo 4



Nouvelle Vague

Nuremberg

Sinners

Bugonia

Frankenstein

Anónimo 5



Train Dreams

Bugonia

One Battle After Another

Sinners

Marty Supreme

The Lost Bus

Sentimental Value

A House of Dynamite

Black Bag

The Secret Agent

De acuerdo al análisis que entrega Clayton Davis en su artículo, esta temporada de premios Oscar podría ser una de las más impredecibles de los últimos años, pues de acuerdo a la información que pudieron obtener de los votantes parece que todo está dividido entre lo que los miembros más antiguos de La Academia ven viable y lo que a otros les gustó.

Si bien estos cinco votantes que filtraron sus candidatos no mueven la brújula de los cientos de miembros que tiene La Academia, podrían darnos más o menos una idea hacia dónde se está inclinando la balanza. Y además uno de ellos reveló que amaba a Guillermo del Toro, y que siempre votaría por él, pensamiento que muy seguramente comparten otros votantes.

¿Cuándo y a qué hora se van a revelar las nominaciones a los Oscars 2026?

Hasta el momento solo nos queda esperar al día de las nominaciones de los Oscars 2026, las cuales se llevarán a cabo en vivo el próximo 22 de enero del 2026 , y podrás verlas totalmente gratis a través de Azteca 7 y nuestro sitio web , en punto de las 7:30 a.m.

¿Quiénes van a conducir las nominaciones a los Oscars 2026?

Los actores encargados de anunciar las nominaciones a los Oscars este año serán Danielle Brooks (Peacemacker, Orange is the New Black) y Lewis Pullman (Thunderbolts, Top Gun). Ellos serán quienes presentarán las 25 categorías que se premiarán el 15 de marzo del 2026.