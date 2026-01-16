Fecha, hora y dónde ver la transmisión de las nominaciones a los Oscars 2026 GRATIS desde México

Uno de los galardones más grandes en la industria del cine son los premios Oscars, dados por La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, pero antes de conocer a los ganadores del 2026 tendremos que conocer el título y los nombres de cada uno de los contendientes, los cuales se darán a conocer el próximo 22 de enero con las nominaciones a estos premios.

Te puede interesar: Predicciones a los Oscars 2026: estas películas YA COMPITEN por entrar a la lista de nominados

Las nominaciones para los Oscars se televisarán totalmente en vivo y gratis a través de Azteca 7, en punto de las 7:30 a.m., sí la cita es un poco temprano pero valdrá la pena pues la contienda está tan reñida como siempre. También podrás disfrutar la transmisión por nuestro sitio web , además si quieres mantenerte al tanto de las últimas noticias sigue nuestra cobertura minuto a minuto.

La transmisión durará únicamente media hora, por lo que te recomendamos que te tomes un café bien cargado para que puedas cachar a todos los nominados y, más que nada, a las películas que competirán por el galardón de Mejor Película.

¿Quiénes van a conducir las nominaciones a los Oscars 2026?

Desde las cámaras de La Academia los actores encargados de presentarnos las nominaciones a los Oscars este año son nada más y nada menos que Danielle Brooks (Peacemacker, Orange is the New Black) y Lewis Pullman (Thunderbolts, Top Gun). Ellos serán quienes presentarán las 25 categorías que se premiarán en marzo del 2026.

¿Cuáles son TODAS las categorías de los Oscars 2026?

Recordemos que este 2026 La Academia introduce una nueva categoría después de 25 años manteniendo las mismas: Mejor Casting. Por lo que ahora el número de categorías a premiar ascendió a 25, siendo las siguientes a premiar:

