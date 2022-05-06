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FOTOS | Estos son los artistas que han llevado al Canelo hasta el ring.
El toque musical no puede faltar en las peleas del Canelo Álvarez y ellos son algunos artistas que han estado con él en el ring. ¡Desliza y entérate!
Carín León interpreta la primera canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026
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