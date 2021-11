FOTOS | Conoce al doble de Channing Tatum que es más guapo que él.

Ahora, no los confundas y disfruta la actuación de Channing Tatum en La Caída de la Casa Blanca por Azteca 7.

Ahora, no los confundas y disfruta la actuación de Channing Tatum en La Caída de la Casa Blanca por Azteca 7.

Channing Tatum tiene un doble y se llama Will Parfitt.

Channing Tatum tiene un doble y se llama Will Parfitt.

Channing Tatum tiene un doble y se llama Will Parfitt.

Channing Tatum tiene un doble y se llama Will Parfitt.

Channing Tatum tiene un doble y se llama Will Parfitt.

Channing Tatum tiene un doble y se llama Will Parfitt.

Channing Tatum tiene un doble y se llama Will Parfitt.

Channing Tatum tiene un doble y se llama Will Parfitt.

Channing Tatum tiene un doble y se llama Will Parfitt.

Channing Tatum tiene un doble y se llama Will Parfitt.

Channing Tatum tiene un doble y se llama Will Parfitt.

Channing Tatum tiene un doble y se llama Will Parfitt.

Channing Tatum tiene un doble y se llama Will Parfitt.

Channing Tatum tiene un doble y se llama Will Parfitt.

Un momento, ¿quién es quién? Te presentamos a Will Parfitt, el tiktoker que ha confundido a todos por su apariencia, pues es idéntico a Channing.

Nació en Estados Unidos, tiene 41 años, mide 1.85 metros, ha participado en cientos de películas, videos musicales y tiene a todo el mundo rendido a sus pies; así es, estamos hablando del actor Channing Tatum , quien ha salido adelante y se ha ganado un lugar en la industria del entretenimiento por su amplia trayectoria, además por su casi inigualable galanura.

¿Inigualable? Sí, y es que parecía que no había nadie que le llegara a los talones a Channing, a quien hemos visto en cintas como ‘Querido John’ (Dear John), G. I. Joe, ‘Votos de Amor’ (The Vow) o ‘Magic Mike’, sin embargo, surgió un personaje en redes sociales que bien podría desbancarlo, y hasta ha provocado algunas confusiones.

ENTÉRATE: FOTOS | ¿Qué pasó con Wendy Peffercorn, la salvavidas de Nuestra Pandilla?

Hablamos del tiktoker Will Parfitt, de 29 años, quien despuntó su fama durante la pandemia debido al contenido que comparte en su perfil, donde se le puede ver haciendo sus ya característicos bailes eróticos y que han cautivado a sus más de 4 millones de seguidores en esa plataforma.

Aunque lo que más ha dado de qué hablar en Will es su graaan parecido con Channing Tatum, que va desde su cabello, sus labios, sus ojos, ese cuerpo perfectamente ejercitado, pero hay otras extrañas coincidencias que lo ligan todavía más con el actor de ‘Kingsman: El Círculo Dorado’.

Resulta que Will es modelo y estríper, algo a lo que Tatum se dedicó en sus inicios; de hecho, esta parte de su pasado le ayudó a su papel en ‘Magic Mike’.

Y fue justo por este camino por el que descubrieron a Will, quien en una fiesta se presentó con un promotor que lo ayudó a entrar a la agencia de estrípers en la que actualmente trabaja. Pero no fue todo, ya que esta profesión le encanta a Will, pues se trata de mantenerse en forma todo el tiempo, hacer ejercicio y es algo que le fascina.

QUE NO SE TE PASE: Conoce los datos más curiosos de ‘La Caída de la Casa Blanca’

Y vaya que se le nota, pues en sus redes sociales -ya sea Instagram o TikTok- están las fotos y videos donde su cuerpo es el principal centro de atención; situación que sus millones de fans no dudan en agradecer con comentarios halagadores a su musculosa anatomía y a su evidente belleza.

Will parece disfrutar la fama que le da ser el doble de Channing, no solo porque a diario recibe una lluvia de piropos, sino porque sí lo han llegado a confundir con el galán de Hollywood, pues parecen dos gotas de agua.

Y real… ¿quién es quién? Si vieras a Will Parfitt actuando en una película, ¿lo confundirías con Channing? Te dejamos algunas fotos de Will que han roto la web, para que aprendas a diferenciar bien entre ambos.



¡Pero no olvides lo más importante, este viernes acompáñanos a disfrutar de la actuación de Channing en La Caída de la Casa Blanca por Azteca 7!