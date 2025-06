7 curiosidades del k-drama El Peso del Amor que te harán querer ver el k-drama

El k-drama “El Peso del Amor” cuyo título original es “Lovely Runner” ha conquistado miles de corazones con su mezcla de romance, drama y hasta viajes en el tiempo. Sin duda, este k-drama es una historia que va más allá de lo convencional y esconde detalles que hacen que valga la pena verlo (o volver a verlo).

7 curiosidades de “El Peso del Amor”

Aquí te dejamos 7 curiosidades que seguramente te sorprenderán de esta increíble historia:

1. Está basado en una novela web

“El Peso del Amor” nace de una popular web novel llamada “Tomorrow’s Best”, escrita por Kim Bbang. Se volvió tan exitosa que rápidamente fue adaptada a un webtoon antes de llegar en formato de serie de televisión.

2. Byeon Woo-seok ya era fan del personaje

El actor protagonista, Byeon Woo-seok, confesó en entrevistas que él ya era seguidor de la historia pues la leyó mucho tiempo antes de ser elegido para el papel. Cuando se enteró de las audiciones para la versión en televisión, no dudó ni un segundo en participar.

3. Hay referencias ocultas al K-pop

El personaje de Ryu Sun-jae es vocalista de una banda ficticia, pero varios detalles de su comportamiento, vestuario y estética están inspirados en ídolos reales del K-pop que seguro reconocerás, entre ellos Jung Yong-hwa (CNBLUE) y Jae-hyun (NCT).

4. La banda Eclipse existe… parcialmente

La banda Eclipse fue creada solo para el drama, pero los actores grabaron canciones originales y realizaron presentaciones en vivo en programas. Incluso existe el rumor de que podrían lanzar un miniálbum oficial.

5. Se grabaron dos finales diferentes

Según filtraciones de producción, se filmaron dos versiones del final: uno más trágico y otro esperanzador. El equipo optó por emitir el que resultó más fiel al tono de la historia y al mensaje de esperanza.

6. Las escenas en la playa fueron improvisadas

Algunas las emblemáticas escenas en la playa, especialmente las de los episodios finales, fueron improvisadas por los actores tras una tormenta que obligó a modificar el guion. El resultado fue tan natural que los productores decidieron dejarlas.

7. Fue número 1 en 22 países

“El Peso del Amor” se convirtió en uno de los k-dramas más vistos de la primera mitad del 2024, logrando el primer lugar en visualizaciones en algunas plataformas de streaming.

Si ya viste el drama, probablemente estas curiosidades te harán apreciarlo aún más. Y si aún no lo has hecho… no te lo pierdas por Azteca 7 el próximo lunes 23 de junio a las 6:00 p.m., y podrás disfrutarla a través de tu televisión, nuestro sitio web o nuestra app TV Azteca En Vivo.

También te puedes interesar: Los chicos son mejores que las flores: todo sobre el gran final del k‑drama en Azteca 7