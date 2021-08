No te pierdas nuestro estreno Platinum “Kingsman: El Círculo Dorado”.

FOTOS | Conoce a los personajes de Kingsman: El Círculo Corado.

La segunda entre del famoso servicio secreto Kingsman viene recargada con nuevos y explosivos personajes que son protagonizados por grandes estrellas.

Si “Kingsman: El Servicio Secreto” te voló la cabeza con su historia y escenas de acción, ten por seguro que nuestro estreno Platinum “Kingsman: El Círculo Dorado” será doblemente emocionante y todo gracias a los nuevos personajes.

En esta nueva aventura, los agentes Kingsman se enfrentan a un nuevo reto cuando sus oficinas centrales quedan destruídas y el mundo queda desprotegido. Su viaje los lleva a descubrir una organización de espionaje aliada en Estados Unidos llamada Statesman.

Estas dos organizaciones de élite secretas se unen para derrotar a un enemigo implacable: Poppy Adams, interpretada por Julianne Moore. En este sentido el director Matthew Vaughn ha revelado en qué se inspiraron para crear a esta pintoresca villana.

“No sé por qué pero tenía en mi cabeza una mezcla entre Martha Stewart, Margaret Tatcher y Mrs. Cunningham de ‘Días felices’. Luego añadí a Hannibal Lecter. Me encanta la idea de celebrar la América de la que enamoré cuando era un niño. Ella es realmente dulce pero no quieres meterte con ella”, explicó el cineasta.

Taron Egerton regresa como Eggsy, el joven agente que carga en sus hombros el peso de salvar el mundo, además se ha convertido en el nuevo agente Galahad.

Por su parte, Mark Strong repite el papel de Merlín y Colin Firth tiene su esperado regreso como Harry Hart / Galahad.

A ellos se les une Halley Berry, como Ginger Ale jefa de la CIA, mientras que Pedro Pascal da vida a un importante personaje llamado Jack Daniels, acompañado de Channing Tatum en el rol de Tequila, todos ellos pertenecen al servicio Statesman.

Otra incorporación que sorprendió fue la de Sir Elton John interpretándose a sí mismo. El músico vive como esclavo de Poppy Adams, quien lo obliga a ofrecer shows privados todos los días en un parque de diversiones ambientado en los años 50.

Te aseguramos que estos nuevos personajes llegarán a poner toda la diversión y acción en nuestro estreno Platinum “Kingsman: El Círculo Dorado”.

No te lo pierdas este domingo 8 de agosto por la pantalla de Azteca 7.