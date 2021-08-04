TEST | ¿Podrías ser agente del Servicio Secreto de Kingsman? ¡Descúbrelo!
El Servicio Secreto de Kingsman es uno de los más exigentes y recluta solo a los más aptos para un trabajo tan duro.
Nuestro estreno Platinum "Kingsman: El Círculo Dorado" es la secuela de la aplaudida película "Kingsman". En esta ocasión Eggsy y Merlín se ven obligados a trabajar en conjunto con la agencia estadounidense Statesman para salvar el mundo, luego de que la sede Kingsman fuera atacada y surgiera un nuevo villano.
Ahora los agentes necesitarán toda la ayuda posible y tu podrías ser a quien tanto han esperado.
Checa si tienes las cualidades para ser un espía en este test.
No te pierdas nuestro estreno Platinum "Kingsman: EL Círculo Dorado" el próximo domingo 8 de agosto por la señal de Azteca 7.