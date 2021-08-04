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TEST | ¿Podrías ser agente del Servicio Secreto de Kingsman? ¡Descúbrelo!

El Servicio Secreto de Kingsman es uno de los más exigentes y recluta solo a los más aptos para un trabajo tan duro.

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Escrito por: TV Azteca Digital

Nuestro estreno Platinum "Kingsman: El Círculo Dorado" es la secuela de la aplaudida película "Kingsman". En esta ocasión Eggsy y Merlín se ven obligados a trabajar en conjunto con la agencia estadounidense Statesman para salvar el mundo, luego de que la sede Kingsman fuera atacada y surgiera un nuevo villano.

Ahora los agentes necesitarán toda la ayuda posible y tu podrías ser a quien tanto han esperado.

Checa si tienes las cualidades para ser un espía en este test.

No te pierdas nuestro estreno Platinum "Kingsman: EL Círculo Dorado" el próximo domingo 8 de agosto por la señal de Azteca 7.