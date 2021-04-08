FOTOS | ¿Javier Bardem hizo Piratas del Caribe por amor al arte?

No es una coincidencia que Javier Bardem llegara hasta la quinta entrega de Piratas del Caribe, ya que, previo a ello, su esposa, la actriz, Penélope Cruz, se convirtió en pirata y fue así como todo comenzó.

En realidad, las cosas podrían haber comenzado un poco antes, ya que, Bardem se ha confesado fanático de la saga de Piratas del Caribe, y por supuesto, que su paso por el set para acompañar a Penélope, fue lo que facilitó el acceso al reparto.

Ver toda la logistica, y el desarrollo de la producción, le permitió darse cuenta que era una buenísima idea luchar por un lugar en Piratas del Caribe, además de que la paga es buena.

Y, por supuesto, trabajar con personalidades de Hollywood como Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Keira Knightley, y más, fue algo por demás atractivo para el brillante español que ha sido ganador del Oscar y demás reconocimientos cinematográficos.

“Una de las razones es que te pagan bien, y eso te permitirá luego hacer otras películas por amor al arte. Pero, además, me gusta Piratas del Caribe, me divierte muchísimo. Y es el tipo de rodaje en el que estás con profesionales de un nivel altísimo”, confesó en una entrevista.

Además, reconoció que al final, la verdadera razón de peso al tomar la decisión, fue el personaje, y es que reconoció que el Capitán Salazar le atrajo muchísimo desde el primer momento.

“Me sedujo desde el principio, y se me dieron todas las facilidades para que lo construyera como me apetecía”, reconoció Bardem.

Y es que detrás de la construcción de Salazar, Javier se inspiró en el dolor profundo, y todo lo que se produce en torno a ello, y plasmó en su actuación, un ser lleno de odio, dolor, y sediento de venganza, aunque él mismo advierte que la venganza no sirve para nada.

“Para Salazar pensé en un toro herido, furioso, sangrante, moribundo, y decidido a matar al torero. Cuando alguien está furioso siente un gran dolor físico, mental y emocional. Quise crear un personaje en estado permanente de dolor, y cuya única forma de calmar ese dolor es la venganza”, explicó sobre el temible pirata que interpretó.

¿Te quedaste con ganas de otro chismecito? ¡Da clic y descubre cómo luce el Príncipe Caspian a sus casi 40 años de edad!