FOTOS | Jake Gyllenhaal, El Príncipe de Persia le teme al amor.

Jake Gyllenhaal, es uno de los hombres más apuestos de Hollywood, es sin duda, uno de los solteros más cotizados de la industria, sin embargo, él reconoce que no ha sido nada fácil para él enfrentar sus temores respecto del amor, y eso quizá decepcione a más de una de sus fanáticas.

El guapo protagonista de “El Príncipe de Persia” se ha involucrado sentimentalmente con hermosas mujeres que brillan en la farándula, tales como: Kirsten Dunst, Reese Witherspoon, Taylor Swift, pero a la fecha, se encuentra soltero, y reconoce que le “aterrorizan el amor, la intimidad y mantener relaciones profundas”.

Aunque, también, quien es uno de los galanes más cotizados de Hollywood, reconoce que sin esas conexiones, su vida no sería nada.

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Con 40 años de edad, Gyllenhal vive el mejor momento de su carrera, el actor nominado al Oscar por su trabajo en “Secreto en la Montaña”, disfruta de una consolidada reputación en Hollywood, y ahora se encuentra enfocado en mantenerse así, luego de su reciente incursión en el mundo de los superhéroes con su exitosa participación en “Spiderman: Homecoming”.

Gyllenhaal comenzó su carrera en la actuación a la edad de 11 años, y cuando llegó a sus manos la propuesta para protagonizar “El Príncipe de Persia”, tenía 28 años, sin duda una gran oportunidad, tomando en cuenta que se trató de una gran producción con un presupuesto sin precedentes.

“El Príncipe de Persia” es una historia épica, basada en un videojuego, y nos lleva por una aventura llena de adrenalina y interesantes batallas, así que, no dudes en combatir el aburrimiento disfrutando de las actuaciones de Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley y Alfred Molina, en la pantalla de Azteca 7.

Por nada del mundo te pierdas “El Príncipe de Persia” este sábado por Azteca 7.

