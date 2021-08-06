FOTOS | Estas son las mejores películas de John Malkovich.

John Malkovich nació con bastantes talentos, y es que, se ha desempeñado como productor, director, y por supuesto, como actor, y es simplemente brillante.

Aquí te presentamos las mejores películas de John Malkovich.

Riesgo en el Aire

La interpretación de Malkovich como Cyrus, “el virus”, es una de las más fascinantes, y escalofriantes, y es que sólo de pensar en la simple idea de encontrarse con un tipo tan duro, y loco, da mucho miedo.

Es una de las actuaciones más pulcras que ha ejecutado John, y sin duda, esta es una de las poderosas razones por las que no te puedes perder “Riesgo en el Aire” por Azteca 7.

Ya que, Malkovich y Nicolas Cage, conforman una de las mancuernas más flamantes de Hollywood.

Cómo ser John Malkovich

Esta es una verdadera joya del cine independiente, fue nominada a 3 premios Oscar, y aunque no obtuvo ninguna estatuilla, es una trama que te volará la mente.

Este largometraje es un curioso retrato surrealista y cómico que explora el deseo de ser alguien capaz de entrar a la mente de otra persona.

Las Amistades Peligrosas

Un muy joven y apuesto John Malkovich, interpretó al apuesto y seductor, Vizconde Valmont, quien usa todos sus encantos y su poca moral para obtener poderosa información.

Quémese Después de Leerse

Una película con la que John Malkovich te sorprenderá con una brillante actuación como un agente especial que extravía un disco lleno de secretos, y por un brutal descuido, termina extraviando.

En esta cinta, Malkovich se luce junto a Brad Pitt, y es una de las joyas imperdibles de estos dos actorazos de Hollywood.

La Sombra del Vampiro

Esta es una de las películas de vampiros que no puedes perderte por nada del mundo, y es que, John le da vida a un director de cine, quien para el rodaje de su próxima cinta, se arriesga al hacer un pacto con un vampiro real, para que sea el protagonista.

Y por si no te resulta suficiente la gran actuación de John Malkovich, toma en cuenta que en esta cinta, el vampiro es interpretado nada más y nada menos que por Willem Dafoe.

Por nada del mundo te pierdas “Riesgo en el Aire” este sábado por Azteca 7.

