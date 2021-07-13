FOTOS | Los looks más icónicos de El Príncipe del Rap.

¡La moda siempre vuelve! Y justo cuando toda la estética de los años 90 está en su momento más candente, te presentamos los mejores y más icónicos looks de El Príncipe del Rap, que todos (en su momento y ahora) necesitamos en nuestras vidas.

Todos en la familia Banks tienen un estilo único y bastante fresco, sin duda encontrarás algún look que quede perfecto para ti, y es que existen texturas, colores, cortes, estilos, combinaciones y también accesorios que resultan característicos de los años 90.

La moda que conquistó la pantalla chica en los años 90, está tan vigente que incluso el protagonista de El Príncipe del Rap, Will Smith, lanzó al mercado ropa inspirada en aquellos atuendos icónicos de la serie, y el resultado es fascinante.

Aquí te damos algunas de las claves necesarias para recuperar aquellas prendas con las que te volverás la envidia de todos, con esto seguro arrasarás en tendencias, así que, aquí vamos:



Fiebre neón

Will nunca se caracterizó por usar atuendos discretos, y de hecho, muchas de sus prendas icónicas vienen en color neón, y si tienes intenciones de llamar un poco más la atención, esta es una de las cosas que impedirán que pases desapercibido.



Sport & Casual



Pocas veces vimos a Will lucir un atuendo súper formal, y en las pocas veces que ocurrió, lo vimos, lo llevó con su propio estilo, así que, puedes tomar algo de inspiración para llevar un buen traje formal, con unos tenis deportivos, y sin dudas, serás la sensación, pero más importante que todo, estarás súper cómodo.

FOTOS | Despedido, y recontratado, da clic aquí y entérate cómo llegó Carlton a El Príncipe del Rap.

Realza tu estilo



Los accesorios son piezas clave para elevar tu atuendo, y Hillary Banks es la prueba viviente de ello, y es que, su repertorio de sombreros no fallan con una pieza clave para cada atuendo, ya fueran estilos clásicos, o con flores, o a juego con sus conjuntos, para la hija mayor de Phill y Vivian nunca hubo límites.



Los clásicos nunca pasan de moda

Carlton Banks tiene un estilo bastante clásico, y a pesar de mostrar apuestas menos arriesgadas, siempre lució atuendos clásicos con un toque moderno, ya sea, con alguna camisa de texturas a cuadros, o con líneas, o bloques de color, polos, camisas de manga corta o manga larga, bermudas formales, o pantalones casuales, eso sí, si eliges este estilo recuerda llevar tu suéter sobre los hombros.

Oversize

Ya seas hombre o mujer, las camisas o playeras oversize (más grandes) te harán lucir relajado, pero también le darán un toque interesante a tu estilo, si de pronto sientes que es incómodo llevar una prenda tan holgada, puedes probar metiendo una parte de la playera o camisa a tus jeans, así no fallarás con esta tendencia de moda.

Capa sobre capa

Algo súper característico de la moda en los años 90, fue el uso de prenda, sobre prenda, ya sea, usando una playera o camiseta abajo y una camisa abierta, y en el caso de las mujeres, también existe la oportunidad de darle un nuevo toque a es vestido de tirantitos que tanto amas, con una blusa o camisa por debajo.

¡Ponte fresco! Disfruta de El Príncipe del Rap, los viernes por Azteca 7.