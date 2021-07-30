FOTOS | Los looks más icónicos de Sabrina: la bruja adolescente.

A finales de los 90 y principios de los 2000, el sitcom “Sabrina: la bruja adolescente” tenía encandiladas a las adolescentes de aquella época por la divertida historia llena de magia y hechizos que contaba, pero también por los grandes looks que la protagonista usó durante los capítulos.

Sabrina Spellman, era mitad bruja, mitad humana, y pasaba sus días de adolescente tratando de integrar su vida en el mundo de los mortales y su vida como bruja, y aunque no era nada fácil, de algún u otra manera lo conseguía; y por si esto no fuera poco, siempre lo lograba con todo el estilo al vestir.

A lo largo de las 7 temporadas, Sabrina nos regaló los looks más increíbles, muchos de ellos incluso podrían replicarse en la actualidad y seguirían luciendo en tendencia.

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LOS MEJORES LOOKS DE SABRINA: LA BRUJA ADOLESCENTE

Sin duda una de las tendencias que la joven bruja portó acertadamente fueron los tops con transparencias o tela mesh, los cuales por cierto, en 2020 y lo que va del 2021 se han vuelto a usar como un básico.

Si hay algo a lo que Sabrina recurría con frecuencia fue a usar blusas de cuello de tortuga debajo de vestidos, un look que usó en diferentes ocasiones pero siempre con un toque fresco.

Otra prenda que la protagonista inmortalizó fue el crop top. Mostrar el ombligo se convirtió en su sello, tal como lo demostró en el capítulo en el que apareció Britney Spears.

El básico little black dress fue otra tendencia que la bruja adolescente dominó a la perfección, ya sea en un día de escuela o en un evento importante en el Otro Reino.

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CABELLERA CAMALEÓNICA

Aunque solía llevar la cabellera rubia, Sabrina le ponía un toque diferente en su corte, ya sea con un bob o usándolo más largo, y no olvidemos cuando lo uso ondulado y hasta cuando se convirtió en una hermosa pelirroja.

Sabrina era sinónimo de moda y fue el modelo a seguir de muchas jovencitas de los 90 y 2000 con su excelente gusto al vestir.

No te pierdas “Sabrina: la bruja adolescente” por la pantalla de Azteca 7.