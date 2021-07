FOTOS | ¿Qué fue del elenco de Sabrina: la bruja adolescente?

Han pasado 25 años desde el estreno de “Sabrina: la bruja adolescente” y los actores de la famosa serie de los 90 han sufrido grandes cambios.

La recordada sitcom “Sabrina: la bruja adolescente” se estrenó en 1996 y terminó en 2003, pero muchos millenials la siguen recordando con nostalgia porque marcó gran parte de su adolescencia.

Esta serie fue protagonizada por la actriz Melissa Joan Hart, quien dio vida a Sabrina Spellman, una adolescente que en su cumpleaños 16 descubre que tiene poderes mágicos.

Sabrina vivía con sus tías de 600 años de edad, las brujas Hilda, interpretada por Caroline Rhea y Zelda, interpretada por Beth Broderick, y con su gato mágico Salem, a quien dio voz Nick Bakay.

Además de estos tres personajes, por toda la serie pasaron otros actores entrañables y hasta famosos cantantes.

Ahora, a 25 años de su estreno te mostramos cómo luce el elenco original de “Sabrina: la bruja adolescente”.

MELISSA JOAN HART - SABRINA SPELLMAN

La actriz dio vida a la joven bruja que debía vivir entre su realidad como bruja y sus amigos mortales. Joan Hart se ha mantenido activa como actriz e incluso estuvo en la serie original de Netflix “No Good Nick” en 2019.

CAROLINE RHEA - TÍA HILDA SPELLMAN

Era la tía permisiva y buena onda de Sabrina. Rhea es una usuaria muy activa de Instagram y sigue actuando en series y películas, incluso tuvo una participación en la última temporada de “El mundo oculto de Sabrina”.

BETH BRODERICK - TÍA ZELDA SPELLMAN

Zelda era la tía más estricta de Sabrina y fue interpretada por Broderick, quien siguió con su carrera en la actuación y pudimos verla en “Lost”, “Sharpo Objects” y también en la última temporada de “El mundo oculto de Sabrina”.

NICK BAKAY - SALEM SABERHAGEN

Salem fue interpretado por el actor y escritor Nick Bakay, quien actualmente ha trabajado como productor y escritor de la serie “Mom”, protagonizada por Anna Faris y Allison Janney. Anteriormente trabajó en “Dos hombres y medio” y “El Rey de Queens”.

NATE RICHERT - HARVEY KINKLE

Aunque Harvey no era precisamente un joven brillante, su ternura y amabilidad enamoró a Sabrina. Detrás de este personaje estaba el actor Nate Richert, cuya carrera se vio estancada tras el final de “Sabrina: la bruja adolescente” y decidió buscar futuro en la música.

LINDSAY SLOANE - VALERIE BIRKHEAD

Valerie era la mejor amiga de Sabrina; una joven tímida, pero muy divertida. Sloane interpretaba al personaje y desde entonces su carrera como actriz fue en aumento. Ha participado en “The Other Guys”, “She’s Out of My League”, “The Odd Couple” y más.

JENNA LEIGH GREEN - LIBBY CHESSLER

La chica que siempre molestaba a Sabrina en la escuela, esa era Libby. La actriz Jenna Leigh Green dio vida a esta malvada adolescente y tras su participación en la serie continuó en la actuación y participó en producciones como “La voz más alta”, “Skin”, “I am Michael”, entre otros.

MARTIN MULL - DIRECTOR WILLARD KRAFT

El director Kraft no solo fue protagonista de divertidos capítulos de “Sabrina: la bruja adolescente”, además fue novio de la tía Zelda por iun tiempo. El actor que lo interpretaba era Martin Mull quien aún tiene una carrera activa y realmente extensa, con más de 150 créditos, entre ellos “Killers”, “Roseanne”, “Arrested Development” y otros.

CURTIS ANDERSEN - GORDIE

Gordie era el compañero nerd de Sabrina e interés amoroso de Valerie. Andersen dio vida a este personaje a lo largo de las 7 temporadas, después de eso decidió enfocarse en la producción y de vez en cuando actúa en teatro.

