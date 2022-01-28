FOTOS | ¿Por qué Godzilla motivó a Elizabeth Olsen a ser la Bruja Escarlata?

Pocos lo saben, pero Godzilla nació en 1954 con la película homónima dirigida por Ishirō Honda y su nombre en japonés Gojira, es la unión de las palabras japonesas gorira (gorila) y kujira (ballena), y pues viéndolo, da a la perfección su naturaleza: gigante y monstruoso, de agua pero con posibilidad de moverse por la tierra.

De hecho en la actualidad, dentro de Japón es uno de los personajes más queridos. Ha protagonizado más de 35 películas, y sin mencionar todas las figuras de acción que se han hecho, incluso es embajador de la cultura japonesa en el resto del mundo, ¿te lo imaginabas? Tan destructor que es y todavía lo premian.

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Godzilla toda una leyenda.

Esta nueva película, salió a la luz con el objetivo de reiniciar desde cero toda la gama fílmica que abarca Godzilla, al recordarnos los orígenes del popular monstruo en nuestra época actual y presentarlo como una aterradora fuerza de la naturaleza.

Bajo la dirección de Gareth Edwards (director de la cinta Monsters en el 2010, y Rogue One: una historia de Star Wars en el 2016). Es protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Sally Hawkins, Bryan Cranston y Elizabeth Olsen, siendo esta última de la quién vamos hablar largo y tendido. ¿Estás listo?

Dale clic a cada foto y entérate cómo fue lo que la impulsó a tomar el papel de Bruja Escarlata en el Multiverso Cinematográfico Marvel.

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