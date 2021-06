FOTOS | ¿Por qué Jackie Chan ya no hace cintas de acción en Hollywood?

El actor ganó fama mundial con películas como “Shangai Kid” y “Una pareja explosiva”, pero desde hace algunos años está alejado de las producciones comerciales.

En los años 90 y 2000, el actor Jackie Chan se posicionó como una de las estrellas de acción más prolíficas de Hollywood por franquicias como “Shangai Kid” y “Una pareja explosiva”, las cuales fueron su carta de presentación para el mercado estadounidense y latinoamericano.

Sin embargo, tras el éxito de sus películas y ganar un Oscar honorífico, Chan decidió alejarse del cine comercial y explorar producciones de su país.

En entrevista para el portal Filmelier el actor aseguró que si bien no está fuera del mercado estadounidense, sí se alejó de él porque no le habían presentado libretos que le interesaran en los últimos años.

“Eran siempre lo mismo y, para mis 66 años, ya no los veía convenientes... En realidad no me he ido de Estados Unidos, lo que pasa es que no se ha presentado un guión adecuado que me haga volver. Luego de ‘Karate Kid’ me ofrecieron ser un policía, pero era más de los mismo. Quiero que el público me considere un actor que va más allás de sus historias de acción”, comentó.

Jackie Chan quiere ser recordado en la historia del cine por su actuación más que por ser especialista en el cine de acción, pero no le da la espalda al género que le dio fama internacional.

“El buscar nuevos horizontes me llevó a aceptar 7 años después de Karate Kid, un personaje en ‘The Foreigner’ junto a Pierce Brosman. Quiero asegurarme de que en los próximos años mi público me vea en varias facetas”.

A pesar de todo, en 2019, Chan volvió a la pantalla grande de nuevo en una cinta de acción y fantasía “El caballero de las sombras: entre el Yin y el Yang”, en la cual da vida a un legendario cazador de demonios que persigue a los monstruos que logran ingresar a la dimensión habitada por los seres humanos.

El actor sigue en busca de papeles que le exijan un nivel de actuación diferente y estamos seguros que pronto nos dará la sorpresa con un gran papel con el que regresará por todo lo alto.

