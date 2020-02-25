El actor chino Jackie Chan asistió a una fiesta donde había personas infectadas de coronavirus: ya fue puesto en cuarentena.

Jackie Chan fue puesto en cuarentena tras asistir a una fiesta en el Yau Yat Chuen Garden City Club en Kowloon. En la celebración privada de 60 personas, uno de los invitados estaba infectado de coronavirus y ahora la salud del actor corre riesgo.

El portal asiático QQ fue quien dio la noticia y también aseguró que en la fiesta se encontró Eric Tsang, la estrella pop Alan Tam y Alex Fong, actor del drama Begonia Rouge.

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Hasta el momento ni el actor chino ni su gente cercana han comunicado su estado de salud. De hecho, hace un mes celebró el inicio del Año de la Rata de Metal con una foto donde felicitó a sus fans:

¡Deseándoles a todos un ‘Año de la Rata’ seguro, feliz y saludable!

En dicha publicación, los usuarios ya comenzaron a mostrar su preocupación por la estrella de cine:

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Jackie Chan es un actor de 65 años que nació en Hong Kong. Ha participado en las películas Una pareja explosiva, El Implacable, La Armadura De Dios, ¿Quién Soy? y Kung Fu Yoga.

Ha recibido múltiples premios, entre los que destacan el Premio Óscar Honorífico en el 2016, el Premio Golden Rooster al Mejor Actor en el 2005, un MTV Movie Award a la Trayectoria en 1995 y un Hong Kong Film Award a la Mejor Coreografía de Acción.

Actualmente es uno de los actores más sobresalientes en la industria cinematográfica, pues no utiliza dobles cuando filma cintas de acción. Además, su estilo que combina comedia, acrobacias y artes marciales se ha posicionado como el favorito del público.

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