FOTOS | ¿Qué doctor del Angels Memorial de Código Negro es mejor?

Carismáticos, divertidos, exigentes, de carácter fuerte y muy inteligentes, son algunas de las cualidades que describen perfectamente a nuestros doctores del Hospital Angels Memorial, de la serie Código Negro (Code Black), quienes a diario atienden tooodo tipo de emergencias y salvan vidas.

Y es que si hay alguien que sabe qué es lo que hay que hacer en casos extremos es todo este equipo médico que lo confirman los doctores, enfermeros y más personal profesional que son los héroes sin capa.

Cuenta la leyenda que los doctores Leanne Rorish, Neal Hudson, Christa Lorenson, Malaya Pineda, Rollie Guthrie, Angus Leighton, Mario Savetti y Jessie Sallander reciben más de 300 códigos negros al año, entonces no hay duda que están muy preparados para todo.

Pero… ¿quién de ellos crees que es el mejor? ¡Desliza nuestra galería y entérate!



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