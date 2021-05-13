FOTOS | ¡Irreconocible! Así luce el actor que dio vida a Harvey.

En 1996 se estrenó el famoso sitcom “Sabrina: la bruja adolescente”, el cual esta basado en los cómics de Archie, convirtiéndose en un clásico de la época de los 90.

Su protagonista, Melissa Joan-Hart quien dio vida a la joven bruja Sabrina Spellman afianzó su carrera con este proyecto, pues recordemos que ya era famosa por “Clarisa lo explica todo”.

Sin embargo, hubo otro personaje que se convirtió en uno de los favoritos y además catapultó a la fama al actor que le dio vida, nos referimos a Harvey Kinkle, el interés amoroso de Sabrina durante toda la serie.

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Y aunque hubo un tiempo en el que se separaron y Sabrina intentó salir con otros chicos, al final se dieron cuenta de que eran el uno para el otro.

El actor Nate Richert fue quien dio vida a este galán y a sus ahora 42 años ha sorprendido por lo diferente que luce. En ese entonces su carrera parecía ir viento en popa, pero cuando terminó la serie solo logró obtener pequeños papeles en seres de televisión no tan famosas.

Nate no solo es bueno para la actuación, sino también para la música pues toca la guitarra y otros instrumentos. Esta pasión lo llevó a optar por dedicarse al cien en ella en lugar de seguir en Hollywood.

El también músico incluso abrió su canal de YouTube donde sube videos cantando covers y música de su autoría.

Desde muy pequeño, Richert ha sido fanático del beisbol, tanto que llegó a jugar en un equipo infantil de Minnesota, y aunque su carrera en el deporte no prosperó, hoy en día sigue practicándolo, suele ir a los campos de bateo para no oxidarse.

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Al actor el amor le sonrió desde hace un tiempo, pues encontró a su media naranja alejado de la industria al lado de una hermosa mujer llamada Malorie Felt de quien presume estar muy enamorado.

No te pierdas a Nate como el guapo Harvey en “Sabrina: la bruja adolescente” de lunes a jueves por la pantalla de Azteca 7.